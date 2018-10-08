Полиция расследует нападение на туриста в Раваи

Полиция Чалонга подтвердила «Новостям Пхукета», что намерена довести до конца дело о нападении на туриста из Германии, избитого четырьмя мужчинами в Раваи 27 сентября.

8 Октября 2018 17:36:39

Полиция пока не задержала мужчин, избивших гражданина Германии в Раваи 27 сентября.

Гражданин Германии Патрик Старке был госпитализирован вечером 27 сентября после того, как его избили четыре человека у минимаркета 7-Eleven на углу Sai Yuan Rd. и Sai Yuan Soi 11.

Врачам пришлось наложить иностранцу несколько швов, после чего его выписали из больницы. Судя по характеру травм, один из нападавших мог быть вооружены ножем или другим режущим оружием.

В беседе с «Новостями Пхукета» шеф полиции Чалонга Пакайот Танонгсак подтвердил, что полиция возбудила дело по факту нападения на иностранца, однако избившие его мужчины до сих пор не задержаны, хотя все происшествие было зафиксировано камерами уличного видеонаблюдения.

По словам полковника Танонгсака, имена подозреваемых ему пока неизвестны, но в течение ближайших дней он расчитывает получить ордера на их арест.

«Мы выяснили, что перед происшествием турист вел себя неадекватно, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения», – заявил полковник.

Офицер не уточнил, из-за чего именно у иностранца произошел конфликт с четырьмя избившими ему мужчинами, но заверил, что полиция стремится помочь пострадавшему.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь туристу, поскольку он получил серьезные травмы», – заявил шеф полиции Чалонга.