Полиция расследует нападение на россиянина в пхукетском детокс-центре

Как сообщила полиция Карона, сообщение о конфликте двух россиян в отеле Santosa на холме Ката-Хилл между поселком Кату и Чалонгом поступило в участок в 16:50 дня 29 ноября. На месте события полицейские обнаружили только потерпевшего – российского гражданина Максима Ломейко.
Полиция указала, что господин Ломейко идентифицировал нападавшего как Руслана Говенко, также гражданина России. Полицейского не привели ничего из объяснений первого россиянина о том, что стало причиной нападения, но передали журналистам несколько фото, включая снимки записи камеры видеонаблюдения.
На одно из кадров видно, как мужчины борются. На другом – запечатлен, когда второй человек (не Ломейко) подходит к зданию детокс и велнесс-центра Santosa.
Как отметили правоохранители, Лоймеко получил от второго мужчины угрозы, затем тот применил к потерпевшему физическую силу, после чего скрылся.
«Дело в настоящий момент расследуется, потому что потерпевший дал нечеткие показания. Потерпевший был отправлен в больницу Chalong Hospital для физического осмотра», – заявил полицейский участок Карона.
«Следователи полиции Карона получили записи с камер CCTV в качестве улик и работают над поиском подозреваемого», – добавили сотрудники правоохранительных органов.