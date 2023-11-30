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Полиция расследует нападение на россиянина в пхукетском детокс-центре

Полиция Карона проводит расследование по заявлению россиянина Максима Ломейко, сообщившего в участок, что подвергся физическому нападению со стороны другого гражданина России в детокс-центре Santosa. На кадрах с камер видеонаблюдения, действительно, видно конфликт двух мужчин. Правоохранительные органы приняли дело в работу во второй половине дня 29 ноября.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Ноября 2023, 05:37 PM
Россиянин заявлил в полицию Карона о том, что подвергся нападению со стороны соотечественника 29 ноября. Фото: Karon Police

Россиянин заявлил в полицию Карона о том, что подвергся нападению со стороны соотечественника 29 ноября. Фото: Karon Police

Россиянин заявлил в полицию Карона о том, что подвергся нападению со стороны соотечественника 29 ноября. Фото: Karon Police

Россиянин заявлил в полицию Карона о том, что подвергся нападению со стороны соотечественника 29 ноября. Фото: Karon Police

Россиянин заявлил в полицию Карона о том, что подвергся нападению со стороны соотечественника 29 ноября. Фото: Karon Police

Россиянин заявлил в полицию Карона о том, что подвергся нападению со стороны соотечественника 29 ноября. Фото: Karon Police

Как сообщила полиция Карона, сообщение о конфликте двух россиян в отеле Santosa на холме Ката-Хилл между поселком Кату и Чалонгом поступило в участок в 16:50 дня 29 ноября. На месте события полицейские обнаружили только потерпевшего – российского гражданина Максима Ломейко.

Полиция указала, что господин Ломейко идентифицировал нападавшего как Руслана Говенко, также гражданина России. Полицейского не привели ничего из объяснений первого россиянина о том, что стало причиной нападения, но передали журналистам несколько фото, включая снимки записи камеры видеонаблюдения.

На одно из кадров видно, как мужчины борются. На другом – запечатлен, когда второй человек (не Ломейко) подходит к зданию детокс и велнесс-центра Santosa. 

Как отметили правоохранители, Лоймеко получил от второго мужчины угрозы, затем тот применил к потерпевшему физическую силу, после чего скрылся.

«Дело в настоящий момент расследуется, потому что потерпевший дал нечеткие показания. Потерпевший был отправлен в больницу Chalong Hospital для физического осмотра», – заявил полицейский участок Карона.

«Следователи полиции Карона получили записи с камер CCTV в качестве улик и работают над поиском подозреваемого», – добавили сотрудники правоохранительных органов.

 

 

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