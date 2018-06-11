Полиция расследует дело о самоубийстве в Вичите

Житель Вичита был найден мертвым в собственном доме с пистолетом на груди утром 10 июня.

11 Июня 2018 11:19:29

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о гибели 59-летнего Итхипорна Джиракунпана около 9:30 утра воскресенья, 10 июня. Инцидент произошел в поселке Dowroong Villa в Вичите, где проживал погибший.

Как сообщила полиция, тело мужчины обнаружил его близкий друг, известный как Биг (полное имя полицейские не озвучили). По словам Бига, около 1:00 ночи господин Джиракунпан прислал ему сообщение с просьбой придти к нему домой в районе 8:00 утра, при этом мужчина посоветовал другу взять ключи от дома, копия которых у того имелась.

Придя домой к господину Джиракунпана, Биг нашел того лежащим на кровати с огнестрельной раной головы. На груди мужчины находился пистолет калибра 9 мм.

Полиция полагает, что господин Джиракунпан покончил с собой на фоне семейных проблем и трудностей со здоровьем. Впрочем, расследование происшествия еще не завершено.