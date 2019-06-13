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Полиция расследует дело о гибели иностранца в ДТП в Кату

Полиция Кату пока не предъявила никому обвинений по делу о дорожной аварии в Кату, в результате которой погиб 58-летний гражданин Германии.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Июня 2019, 10:53 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария с летальным исходом произошла вечером 10 июня в районе автозаправки РТТ и отеля Suwanpupa в Кату. Согласно полицейскому отчету о ДТП, выполнявший обгон мотоцикл лоб в лоб столкнулся с пикапом, двигавшимся во встречном направлении и частично находившимся за разделительной линией.

В результате аварии управлявший мотоциклом гражданин Германии скончался. Водитель пикапа – 25-летний гражданин Таиланда Ритхит Кхетсамут – серьезных травм не получил. Мужчину доставили в полицейский участок Кату для дачи показаний, но обвинений ему сразу предъявлено не было.

В полицейском отчете указывается, что перед принятием решения о предъявлении полиция намерена проверить записи с камер уличного наблюдения. В настоящий момент неизвестно, сколько времени может потребоваться на данную проверку.

Посольство Германии в Таиланде было проинформировано о гибели иностранца. «Новости Пхукета» и The Phuket News не располагают информацией о том, был ли погибший туристом или проживал на острове постоянно.

 

 

 

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