Полиция раскрыла подробности драки таксистов в Кароне

Центральный полицейский участок Пхукета выпустил официальное заявление, в котором раскрыл подробности драки между таксистами у отеля в Кароне. В частности, полицейские заявили, что гаечным ключом был вооружен отнюдь не охранявший свою территорию водитель, а тот шофер, который приехал забирать из гостиницы пассажира, заказавшего машину через inDriver. При этом в заявлении полиции не упоминается никаких физических действий, предпринятых его оппонентом до получения удара ключом. Если верить отчету, то первый удар нанес именно водитель inDriver.

Новости Пхукета

9 Апреля 2023, 03:29 PM

Участники драки у отеля в Кароне предстанут перед судом в мае. Фото: Phuket Info Center, Phuket Provincial Police