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Полиция раскрыла подробности драки таксистов в Кароне

Центральный полицейский участок Пхукета выпустил официальное заявление, в котором раскрыл подробности драки между таксистами у отеля в Кароне. В частности, полицейские заявили, что гаечным ключом был вооружен отнюдь не охранявший свою территорию водитель, а тот шофер, который приехал забирать из гостиницы пассажира, заказавшего машину через inDriver. При этом в заявлении полиции не упоминается никаких физических действий, предпринятых его оппонентом до получения удара ключом. Если верить отчету, то первый удар нанес именно водитель inDriver.

Новости Пхукета

9 Апреля 2023, 03:29 PM
Участники драки у отеля в Кароне предстанут перед судом в мае. Фото: Phuket Info Center, Phuket Provincial Police

Участники драки у отеля в Кароне предстанут перед судом в мае. Фото: Phuket Info Center, Phuket Provincial Police

Сам инцидент у отеля Destination Resort, как следует из отчета, произошел вечером 6 апреля. Информация о событиях начала распространяться в соцсетях на следующий день и тогда же появилась публикация Phuket Info Center, в которой подтверждался факт «противоречий» между таксистами в Кароне и начатого расследования, но никаких подробностей не приводилось.

Из обрывочных данных, включая видео с места событий, складывалось впечатление, что ключом для автомобильных колес был избит таксист inDriver, приехавший за клиентом на чужую территорию. Заявление полиции, опровергающее эту версию, появилось лишь спустя несколько часов после публикации Phuket Info Center.

Полиция приводит следующие имена участников потасовки:

  1. Чайякорн Чайтисук, по лет, водитель такси с зелеными номерами, зарегистрированный в сервисе inDriver, который власти Пхукета называют не одобренным к использованию Дептрансом.

  2. Ноопадон Чанглек, 34 года, член группы такистов, обслуживающих Destination Resort Phuket Karon Beach. Видимо, тоже таксист с официальной лицензией, хотя в публикации это не уточняется.

Вечером 6 апреля господин Чайтисук приехал в Destination Resort Phuket Karon Beach за клиентом, заказавшим машину через inDriver. Когда пассажир уже сидел в салоне, к автомобилю подошел господин Чанглек, который поинтересовался у водителя, как тот получил заказ, и заявил о незаконности работы через inDriver.

Между водителями возник спор, в ходе которого водитель Чайтисук достал из салона гаечный ключ, который возил рядом с водительским сиденьем, и ударил им оппонента. Тот устоял на ногах и ответил. Через какое-то время водителей разнял некий очевидец.

После освидетельствования в больнице оба водителя дали показания в полицейском участке Чалонга, признав вину в драке. Обвинения были выдвинуты по статьям о физическом насилии и нарушении общественного порядка. Суд должен состояться в середине марта. После вынесения приговора пхукетский офис Дептранса рассмотрит вопрос об отзыв

 

 

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