Полиция раскрыла одно из двух ограблений 7-Eleven

Полиция Вичита подтвердила арест мужчины, ограбившего магазин E-Eleven 11 ноября. На допросе обвиняемый заявил, что ко второму схожему ограблению не причастен.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Ноября 2020, 09:57 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщил шеф полиции Вичита подполковник Суджин Нилабоди, задержать грабителя удалось по результатам анализа записей с камер уличного видеонаблюдения. Полицейские отследили весь маршрут перемещений грабителя и установили, что его путь закончился в одном из интернет-кафе на Sakdidet Rd.

Незадолго до полудня 18 ноября полицейские под командование подполковник Тхаммасана Бунсонга приехали в указанное кафе и обнаружили там 28-летнего Тхиву Чонгсавата. Мужчина выполнял некие работы в заведении, о чем его – как постоянного клиента – попросил владелец.

Полицейские также провели обыск в съемном жилье господина Чонгсавата на Soi Pramote в Вичите. Там были обнаружены ключевые улики – одежда, в которой мужчина ограбил минимаркет, и нож, которым он был в тот момент вооружен.

Господин Чонгсават сознался в совершении ограбления. На допросе он заявил полицейским, что ранее похитил некую сумму из кассы интернет-кафе и решил возместить ее за счет ограбления минимаркета. Добычей злоумышленника стали чуть более 8 тыс. бат, которых хватило не только на то, чтобы вернуть деньги из интернет-кафе на место, но и оплатить аренду жилья. Оставшееся грабитель потратил на онлайн-игры.

При этом господин Чонгсават заверил, что не имеет отношения к схожему ограблению 7-Eleven в Калиме ранее в этом месяце.

Арестованному предъявили обвинения в вооруженном ограблении с использованием транспортного средства для побега с места преступления.