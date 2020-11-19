Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Полиция раскрыла одно из двух ограблений 7-Eleven

Полиция Вичита подтвердила арест мужчины, ограбившего магазин E-Eleven 11 ноября. На допросе обвиняемый заявил, что ко второму схожему ограблению не причастен.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Ноября 2020, 09:57 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщил шеф полиции Вичита подполковник Суджин Нилабоди, задержать грабителя удалось по результатам анализа записей с камер уличного видеонаблюдения. Полицейские отследили весь маршрут перемещений грабителя и установили, что его путь закончился в одном из интернет-кафе на Sakdidet Rd.

Незадолго до полудня 18 ноября полицейские под командование подполковник Тхаммасана Бунсонга приехали в указанное кафе и обнаружили там 28-летнего Тхиву Чонгсавата. Мужчина выполнял некие работы в заведении, о чем его – как постоянного клиента – попросил владелец.

Полицейские также провели обыск в съемном жилье господина Чонгсавата на Soi Pramote в Вичите. Там были обнаружены ключевые улики – одежда, в которой мужчина ограбил минимаркет, и нож, которым он был в тот момент вооружен.

Господин Чонгсават сознался в совершении ограбления. На допросе он заявил полицейским, что ранее похитил некую сумму из кассы интернет-кафе и решил возместить ее за счет ограбления минимаркета. Добычей злоумышленника стали чуть более 8 тыс. бат, которых хватило не только на то, чтобы вернуть деньги из интернет-кафе на место, но и оплатить аренду жилья. Оставшееся грабитель потратил на онлайн-игры.

При этом господин Чонгсават заверил, что не имеет отношения к схожему ограблению 7-Eleven в Калиме ранее в этом месяце.

Арестованному предъявили обвинения в вооруженном ограблении с использованием транспортного средства для побега с места преступления.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Трехдневные перебои в энергоснабжении ожидаются в Камале
Представитель администрации Камалы пришел закрывать тренинг по серфингу с пистолетом
Таиланд приглашает экспатов отдохнуть со скидками
Мужчина задержан за пожелание взрыва самолета
Трехметровая кобра заползла на виллу в Раваи
Таиланд ждут новые четырехдневные выходные
Таиланд начал восстановление системы предупреждения о цунами
На Пхукете ограбили еще один 7-Eleven
Первый электрический паром презентовали на Пхукете
Железную дорогу на Пхукете могут заменить электробусами
Двое учителей школы в Раваи задержаны по подозрению в работе без ворк-пермитов
CCSA: У иностранца на Пхукете выявили коронавирус
В заливе Пханг-Нга нашли древние наскальные рисунки
Мужчина с ножом ограбил минимаркет в Калиме
Залив из фильма «Пляж» могут открыть для туристов

 

Laguna Phuket Triathlon 2020
Outrigger Laguna Phuket
Thai Residential
QSI International School Phuket

 