Полиция раскрыла дело о краже выручки из японского ресторана

Как сообщил заместитель начальника полиции Пхукет-Тауна подполковник Сатхит Нурит, совершивший кражу со взломом 23-летний Сомванг Пхонпрадит был арестован в жилом доме в Рассаде. Мужчина признал, что проник в помещение ресторана на Yaowarat Rd., вскрыл ящик стола, где хранились деньги и забрал 7,5 тыс. бат. Затем вор скрылся с места событий на скутере Honda Click.
Найти преступника позволили уличные камеры видеонаблюдения. В процессе ареста полиция также изъяла ключевые улики, включая сам скутер и одежду, в которой господин Пхонпрадит был в ночь совершения преступления.
На допросе арестованный сознался еще в трех аналогичных преступлениях, а также назвал причину нарушения закона. На кражи господина Пхонпрадита толкнуло отсутствие работы.