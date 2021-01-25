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Полиция раскрыла дело о краже выручки из японского ресторана

Полиция Пхукета сообщила о раскрытии дела о краже денег из кассы японского ресторана Hatori на Yaowarat Rd. Преступление было совершено ночью 20 января, а уже 22 числа злоумышленник был задержан и сознался в содеянном.

Новости Пхукета

25 Января 2021, 10:38 AM
Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Как сообщил заместитель начальника полиции Пхукет-Тауна подполковник Сатхит Нурит, совершивший кражу со взломом 23-летний Сомванг Пхонпрадит был арестован в жилом доме в Рассаде. Мужчина признал, что проник в помещение ресторана на Yaowarat Rd., вскрыл ящик стола, где хранились деньги и забрал 7,5 тыс. бат. Затем вор скрылся с места событий на скутере Honda Click.

Найти преступника позволили уличные камеры видеонаблюдения. В процессе ареста полиция также изъяла ключевые улики, включая сам скутер и одежду, в которой господин Пхонпрадит был в ночь совершения преступления.

На допросе арестованный сознался еще в трех аналогичных преступлениях, а также назвал причину нарушения закона. На кражи господина Пхонпрадита толкнуло отсутствие работы.

 

 

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