Полиция проверит языковые школы Пхукета, выдающие образовательные визы

Новая кампания по контролю за соблюдением иностранцами визового законодательства дошла до Пхукета.

30 Апреля 2018 14:08:48

Фото: element5

Как подтвердили «Новостям Пхукета» в туристической полиции острова, в среду, 2 мая, правоохранители начнут проверять языковые школы, предоставляющие иностранцам документы для оформления долгосрочных образовательных виз. Об этом сегодня, 30 апреля, рассказал корреспонденту редакции капитан туристической полиции Эккачай Сири.

«Мы проверим языковые школы по всему острову», – заявил капитан Сири.

По словам офицера, в школах будут проверяться условия приема обучающихс и посещение ими занятий.

«В случае обнаружения нарушений причастные к ним лица будут привлекаться к ответственности, включая и сами языковые школы», – предупредил капитан Сири.

Других подробностей кампании, включая ее продолжительность, офицер не раскрыл.

Напомним, что в апреле в Таиланде прошло несколько рейдов, направленных на выявление и задержание иностранцев, нелегально находящихся в стране. В ходе последней из операций X-Ray Outlaw Foreigner было проверено несколько десятков образовательных заведений, организующих языковые курсы с возможностью получения долгосрочных виз.

Как заявил генерал-майор туристической полиции Сурачет Хакпан, среди задержанных криминальных элементов были лица, проживавшие в Таиланде по образовательным визам, полученным при содействии школ, пишет Bangkok Post.

«Преступники из-за рубежа приезжают в Таиланд, записываются на языковые курсы и затем меняют тип визы с туристической на образовательную, которая позволяет оставаться в стране намного дольше», – заявил, комментируя ход кампании, генерал Хакпан.

Занятий по изучению иностранного языка такие лица после получения виз не посещают, указал генерал.

«На этой неделе туристическая полиция проведет встречу с консульским департаментом Министерства иностранных дел и Министерством образования по данной проблеме», – добавил генерал.

Господин Хакпан также указал, что некоторые нечистые на руку полицейские также зарабатывают на том, что помогают иностранцам с получением студенческих виз. Причем это уже не первое заявление на высшем уровне о том, что коррумпированные сотрудники полиции покрывают нарушителей визового законодательства на Пхукете.

В частности, большая внутренняя проверка в правоохранительных органах проходила в конце прошлого года. Она началась после того, как замглавы тайской полиции Сривара Рансибрахманакун заявил о том, что коррумпированные пхукетские полицейские могут получать ежемесячно около 100 млн бат от нелегально проживающих на острове иностранцев за то, что их данные не передаются Иммиграционному бюро. Информацию об итогах проверки тайская полиция не раскрыла.