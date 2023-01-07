Полиция провела учения по подавлению беспорядков на Пхукете

Полиция Пхукета провела 5 января учения по подавлению активных уличных протестов и беспорядков на острове. Один из сценариев тренировки напоминал о событиях 2015 года, запомнившихся как «осада полицейского участка в Таланге». Впрочем, другие смоделированные ситуации также не выглядели нереалистичными.

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За учениями, проходившими на территории у центрального полицейского участка провинции Пхукет, наблюдали заместитель начальника полиции по восьмому региону генерал-майор Саксира Пхуакам, шеф полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг, начальник полиции Пхукет-Тауна полковник Саравут Чупрасит и вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам.

Цель учений была заявлена как обеспечение готовности сотрудников разных ведомств «к разрешению ситуаций, которые могут произойти», сообщила PR-служба провинции.

В одном из сценариев отрабатывался арест стритрейсеров, собравшихся в Сапан-Хине для нелегальных гонок на дорогах общего пользования. По сценарию, при появлении полиции несовершеннолетние гонщики бросились бежать, в результате чего двое попали в аварию, а около 70-80 после этого собрались у полицейского участка, возмущенные применением полицией «излишней силы».

Именно таким образом начиналась осада полицейского участка Таланга в 2015 году, только в реальной ситуации полиция пыталась задержать подростков не за уличные гонки, а за торговлю наркотиками, и в ходе преследования юноши не получили травмы, а погибли.

Возмущенные жители севера Пхукета собрались на акцию протеста у полицейского участка Таланга. Митинг закончился беспорядками, в ходе которых сотрудники полиции забаррикадировались у себя в отделе, пока снаружи люди жгли машины, забрасывали здание камнями и бутылками, расписывали стены оскорбительными фразами в адрес полицейских. По факту беспорядков были арестованы не менее 60 человек.

В учениях 5 января участвовали не только полицейские и сотрудники профильных ведомств, но и волонтеры сил обороны OrSor, не входящей в состав полиции или армии. Военизированная милиция подчиняется гражданским властям на окружном уровне и активно привлекается ими для силовой поддержки разных инициатив, включая уличные проверки на наркотики, контроль за работой развлекательных заведений, зачистки пляжей от нелегального бизнеса.

В официальном сообщении PR Phuket говорится, что в ходе учений 5 января служащие госведомств осуществили подавление беспорядков с использованием «тактик проведения арестов в соответствии со стандартами приемлемых мер, установленных рекомендациями ООН».

Ранее во всех отчетах официальных лиц об уличных патрулях, рейдах в ночных заведениях и проверках на наркотики говорилось, что власти таким образом принимают меры для пресечения, в том числе, насильственных акций символического характера. Слов «терроризм» или «экстремизм» администрация Пхукета не использует. Также власти не связывают свои мероприятия в сфере безопасности с ситуацией на юге Таиланда, где многие годы мусульманские сепаратисты ведут вооруженную борьбу с армией, полицией и властью страны в широком понимании.