Полиция провела рейд в арабском ночном клубе в Патонге

Полиция Патонга продолжает проверки развлекательных заведений и массажных салонов на предмет найма лиц в возрасте до 20 лет. В ночь с 4 на 5 сентября рейды прошел в заведении Grand Tarboosh, позиционирующем себя как арабский ночной клуб и место с лучшими арабскими диджеями на Бангла-Роуд.

Новости Пхукета

5 Сентября 2023, 11:23 AM

Рейд в ночном клубе Grand Tarboosh. Полиция не уточнила, что за девушки изображены на опубликованном вместе с отчетом фото. Фото: Patong Police

Сотрудники полиции Патонга пришли в Grand Tarboosh около 00:30 ночи 5 сентября, то есть когда заведение еще имело право обслуживать гостей. В отчете полицейского участка не уточняется, сколько не достигших 20 лет сотрудников/или сотрудниц было обнаружено в заведении. Также не называются и имена менеджеров, арестованных в связи с этим. Однако полиция прямо подтверждает выявленные нарушения и предъявление обвинений в связи с этим.

Сообщение о рейде сопровождается одной фотографией, на которой запечатлены две девушки с лицами, скрытыми квадратика «пикселяции». Полицейский участок Патонга не уточнил, кто это: простые посетительницы или сотрудницы заведения.

Рейды в барах

Полиция проводит рейды в массажных салонах, барах и клубах с августа. В некоторых отчетах говорится просто о борьбе с нарушением требований закона о возрасте сотрудников, которым разрешено работать в сфере услуг. В других прямо используются слова «проституция» и торговля людьми.

Один из посещенных полицейскими баров находится в буквальном смысле в том же переулке, что из заведение Velvet, где в марте проходил рейд спецотдела DOPA из Бангкока. В месте велась торговля несовершеннолетними секс-работницами, клиентами были иностранные туристы, включая мужчин пенсионного возраста из Австралии и США.

Рейд в Velvet, как заявил потом генерал Сурачет Хакпан, позволил вскрыть целую сеть борделей, где предлагались услуги девочек подросткового возраста. Полиция установила личности более 100 клиентов этих заведений и арестовала нескольких лиц, обеспечивавших их работу, но предполагаемый глава сети успел покинуть Таиланд.

Сразу же после рейда в Velvet, прошедшего 15 марта, от работы в Патонге был отстранен глава местного полицейского участка Суджин Нилабоди. Его имя до сих пор фигурирует в отчетах о различных операциях (включая рейд в Grand Tarboosh), но это, судя по всему, связано с тем, что формальной смены начальника полиции не произошло.

Полковник Нилабоди был переведен на другое место службы, на его место в статусе исполняющего обязанности был назначен полковник Пирапонг Чайярун. Плановое время ротации кадров в полиции и других госведомствах – 1 октября.