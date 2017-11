Полиция провела рейд по магазинам с туристической продукцией

В ходе операции 20 сентября правоохранительные органы изъяли предназначенной для туристов продукции на сумму свыше 10 млн бат.

Правоохранительные органы Пхукета во главе с шефом местной полиции Тирапоном Тхипджароном и исполняющим обязанности главы туристической полиции Таиланда Сурачетом Хакпаном провели рейд по магазинам, торгующим туристической продукцией.

Операция была проведена в рамках кампании по борьбе с низкобюджетным туризмом, так называемыми zero-dollar tours. Под этим термином в Таиланде понимается продажа туристических путевок по заниженным ценам с последующим «добором» выручки за счет навязывания купившим их туристам различной дорогостоящей продукции, зачастую сомнительного уровня качества.

В ходе рейда полицейские посетили магазины следующих компаний: P.P. Bird Nest Co Ltd в Пхукет-Тауне; Kings Bird's Nest Co Ltd в Вичите, Wang Talang Jewelry and Giftshop Co Ltd в Вичите, Chalong Latex Co Ltd в Чалонге и Thaiko Natural Health Co Ltd также в Чалонге. Образцы изъятой там продукции включали ювелирные изделия, латексные матрасы и подушки, изделия из кожи, косметику и средства народной медицины.

Как объявила полиция на пресс-конференции, общая стоимость изъятой продукции превысила 10 млн бат. Правоохранители не уточнили, имелась ли в виду «завышенная» стоимость этих товарах в магазинах или некая «справедливая» цена.

«Мы прекрасно понимаем, что не можем полностью прекратить продажу подобной продукции, но мы пытаемся хотя бы снизить ее количество на рынке. Мы продолжим проводить проверки», – заявил генерал-майор Тхипджарон.

«Как указывал генерал-майор Хакпан, этот бизнес должен действовать в рамках закона», – добавил он.

Сам генерал-майор Хакпан подчеркнул, что добросовестность туристического бизнеса – это залог устойчивого развития отрасли.

«Мы тайцы. Мы должны показывать туристам, что они могут нам доверять. Тогда они будут возвращаться к нам снова и снова», – заявил глава туристической полиции Таиланда.

«Пхукет – крайне популярное туристическое направление, и защищать туристов от преступности – наша работа. Туристическая полиция Таиланда поддерживает пхукетских коллег в этом деле», – добавил он.

В настоящий моменту у «Новостей Пхукета» нет информации о том, на каком основании была изъята продукция из магазинов перечисленных выше компаний и что грозит продавцам.