Полиция провела ночной рейд в баре у аэропорта

На Пхукете продолжаются выборочные проверки ночных заведений, игнорирующих установленные законом ограничения на часы работы. Практически везде, кроме Бангла-Роуд, клубы и бары обязаны закрываться в полночь, однако значительный процент операторов бизнеса игнорирует это требование.

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Очередной показательный рейд прошел этой ночью в тамбоне Саку, где расположен пхукетский аэропорт. В районе 3:00 полиция Саку и представители местной администрации во главе с руководителем районной управы Банчей Тхаунином пришли в бар Suk Niyom, который был открыт в часы, когда должна закрываться даже Бангла.

По сложившейся традиции, официальные лица зафиксировали время рейда, сняв мобильный телефон одного из сотрудников с открытыми на нем часами. Время на снимке – 3:04 утра.

В отчете о рейде упоминается, что во время проверки в заведении продолжалась торговля спиртным. Именно по статье о нарушении ограничений на продажу алкоголя и были предъявлены обвинения неназванному владельцу и/или менеджеру Suk Niyom.

Официальные лица провинции Пхукет не упомянули другие обвинения, хотя они весьма вероятны. Опыт предыдущих рейдов показывает, что в большинстве случаев официальные лица выявляют и неполный комплект лицензий, необходимых бару или клубу для работы.