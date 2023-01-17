Полиция просит жительниц северной части Пхукета помнить о безопасности по ночам

«Простите, это сообщение может быть немного длинным и чтение займет время, но полицейский участок Саку просит у вас понимания. Дорогие жительницы района Саку в округе Таланг на Пхукете и окрестностей. В настоящий момент существует угроза для людей, особенно женщин. В связи с этим полиция хотела бы всех предупредить, и женщина в особенности», – говорится в обращении полиции Саку на Facebook.
В публикации, впрочем, так и не раскрывается, что именно за угрозы могут подстерегать по ночам женщин, которые живут одни. Однако в тексте упоминаются некие «группы, создающие риск, из числа иностранцев и не только, приезжающие в больших количествах». Также указывается время повышенной угрозы – с 2:00 до 5:00.
Из полезного полиция Саку напоминает прямой телефонный номер участка – 085-151-4559. Также правоохранители заверяют, что вся поступающая к ним информация будет конфиденциальной.
Дата публикации предупреждения – 16 января. О каких-либо происшествиях в районе Най-Янг и аэропорта в районе этого числа ни полиция Саку, ни другие источники не сообщали.