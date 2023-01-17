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Полиция просит жительниц северной части Пхукета помнить о безопасности по ночам

Полицейский участок Саку, в зону ответственности которого входят Най-Янг и окрестности аэропорта, опубликовал предупреждение для женщин, живущих без семьи или друзей. Жительниц северного Пхукета просят запирать двери и окна на ночь, а в случае каких-либо происшествий звонить в полицию.

17 Января 2023, 10:16 PM
Полиция Саку просит одиноких женщина запирать на ночь двери и окна. Фото: Полиция Саку

Полиция Саку просит одиноких женщина запирать на ночь двери и окна. Фото: Полиция Саку

«Простите, это сообщение может быть немного длинным и чтение займет время, но полицейский участок Саку просит у вас понимания. Дорогие жительницы района Саку в округе Таланг на Пхукете и окрестностей. В настоящий момент существует угроза для людей, особенно женщин. В связи с этим полиция хотела бы всех предупредить, и женщина в особенности», – говорится в обращении полиции Саку на Facebook.

В публикации, впрочем, так и не раскрывается, что именно за угрозы могут подстерегать по ночам женщин, которые живут одни. Однако в тексте упоминаются некие «группы, создающие риск, из числа иностранцев и не только, приезжающие в больших количествах». Также указывается время повышенной угрозы – с 2:00 до 5:00.

Из полезного полиция Саку напоминает прямой телефонный номер участка – 085-151-4559. Также правоохранители заверяют, что вся поступающая к ним информация будет конфиденциальной.

Дата публикации предупреждения – 16 января. О каких-либо происшествиях в районе Най-Янг и аэропорта в районе этого числа ни полиция Саку, ни другие источники не сообщали.

 

 

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