Полиция просит водителей проверять транспорт перед выездом на дороги

Полиция Патонга обратилась к мотоциклистам с просьбой проводить осмотр своей техники перед выездом на ней на дороги общего пользования ради безопасности. Призыв был озвучен после того, как очередной мотоцикл не смог одолеть подъем на холм Кхао-Патонг со стороны Кату из-за поломки.

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У мотоцикла слетела цепь при подъеме на холм в Патонге. Полиция пришла на помощь. Фото: Полиция Патонга / Phuket Info Center

У мотоцикла слетела цепь при подъеме на холм в Патонге. Полиция пришла на помощь. Фото: Полиция Патонга / Phuket Info Center

У мотоцикла слетела цепь при подъеме на холм в Патонге. Полиция пришла на помощь. Фото: Полиция Патонга / Phuket Info Center

У мотоцикла слетела цепь при подъеме на холм в Патонге. Полиция пришла на помощь. Фото: Полиция Патонга / Phuket Info Center

Полиция Патонга пришла на помощь женщине по имени Янини вечером 16 февраля. У жительницы острова сломался мотоцикл, когда она поднималась на нем к вершине холма Кхао-Патонг со стороны Кату, сообщила страница Phuket Info Center со ссылкой на полицейский отчет об инциденте.

Согласно отчету, около 20:20 вечера дежуривший на перевале сержант Парадом Савангсэнгсай увидел, как женщина толкает в горку мотоцикл Honda MSX белого цвета, и поспешил помочь ей. Полицейский перехватил мотобайк и сам дотолкал его до пункта базирования полиции у знака Patong City. Там он устранил неисправность, которая заключалась в слетевшей цепи. После этого госпожа Янини продолжила путь в Патонг.

Напомним, что ранее Phuket Info Center рассказывал о том, как другой сотрудник полиции Патонга помогал толкать мотоцикл другому местному жителю. Та публикация вызвала позитивный отклик у пользователей социальных сетей, но в этот раз подписчики были более сдержанными.

Разве что, один из пользователей обратил внимание, что белая Honda MSX «приехала издалека». У сломавшегося мотоцикла, как видно на фото, были номерные знаки провинции Удон-Тхани, одной из самых удаленных от Пхукета (более 1 тыс. км).