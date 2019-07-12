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Полиция просит помощи в установлении личности погибшего иностранца

За прошедшие двое суток полиция так и не сумела установить личность иностранца, труп которого был найден у западного побережья Пхукета вечером 10 июня. Сейчас полицейские просят помощи у жителей и гостей острова.

Новости Пхукета

12 Июля 2019, 04:25 PM
Фото: Phi Phi Na Krab

Фото: Phi Phi Na Krab

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, неопознанное тело было обнаружено лодочниками около 18:00. Труп мужчины европейской наружности заметили примерно в 500 м от побережья Карона. Погибший был одет в черную майку, спортивные шорты и кроссовки.

Сегодня «Новости Пхукета» связались с капитаном Чарннаронгом Паконггыа из полиции Карона, и тот рассказал, что сотрудники участка уже проверили все близлежащие отели. Ни один из отелей о пропаже постояльца не сообщил.

По словам офицера, погибшему на вид около 40 лет. Его рост составляет около 180 см, телосложение плотое, волосы черные и коротко остриженные с намечающейся лысиной, есть короткая борода. Татуировки или другие особые приметы у мужчины отсутствуют.

Капитан Паконггыа попросил всех, кто располагает информацией о личности погибшего, сообщить в полицейский участок Карона (тел: 076 396 393) или в туристическую полицию (тел: 1155).

 

 

 

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