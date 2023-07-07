Полиция просит помощи в поисках тук-тука, в котором турист забыл телефон

Туристическая полиция Пхукета обратилась к жителям острова за помощью в поисках тук-тука, в котором турист из Казахстана забыл телефон ночью 6 июня. Правоохранителям известен идентификационный номер машины, но по состоянию на 7 июля просьба остается в силе.

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Просьба о помощи была опубликована на странице туристической полиции Пхукета около 16:30 дня 6 июля. В сообщении говорится о том, что ранее в этот день в органы обратился турист из Казахстана, который не смог найти свой телефон после возвращения с Бангла-Роуд. По словам мужчины, он, видимо, выронил аппарат в красном тук-туке с номером В-552, на которым в районе 3:00 ночи ехал из Патонга в отель Chanalai Hillside Resort в Кароне.

Полицейские попросили людей ,знающих водителя красного тук-тука с идентификационным номером В-552, позвонить в отдел туристической полиции Пхукета по телефону 076223891. По состоянию на середину дня 7 июля турполиция ничего не сообщила о прогрессе в деле и не отменила запрос на помощь со стороны жителей.

Как правило, туристическая полиция разрешает ситуации с пропавшими смартфонами без каких-либо просьб к общественности. Так было и в двух случаях на этой неделе.

5 июля турполиция писала о возвращении «телефонов израильских туристок, забытых ими в такси, на котором они ехали на пирс в Рассаде.

6 июля, уже после просьбы о помощи в связи с тук-туком, турполиция сообщала о возвращении телефона туристке из США. Женщина забыла аппарат в такси, на котором ехала в аэропорт.