Полиция просит не обливать мотоциклистов на дорогах в Сонгкран

Туристическая полиция Пхукета опубликовала на своей странице в Facebook список рекомендаций по безопасному празднованию Сонграна. Среди пунктов есть и просьба не обливать мотоциклистов на дорогах во избежание аварий.

Новости Пхукета

13 Апреля 2023, 10:00 AM

Фото: Phuket Tourist Police