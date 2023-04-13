Полиция просит не обливать мотоциклистов на дорогах в Сонгкран

В списке трех главных просьб туристической полиции всего три пункта:
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Не садитесь за руль в пьяном виде;
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Не обливайте водой мотоциклистов;
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Не берите на улицу ценные вещи, а телефон и прочее, что не должно промокнуть, помещайте в герметичный пакет.
Бонусом идет рекомендация веселиться.
«Туристическая полиция желает всем радостного тайского Нового года», – говорит ведомство.
Напомним, телефон горячей линии туристической полиции – 1155. Также для связи с ведомством можно использовать мобильное приложение I Lert U (Google Play, AppStore). В нем, в частности, имеется функция передачи геолокации, а также фото и видео.