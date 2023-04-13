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Полиция просит не обливать мотоциклистов на дорогах в Сонгкран

Туристическая полиция Пхукета опубликовала на своей странице в Facebook список рекомендаций по безопасному празднованию Сонграна. Среди пунктов есть и просьба не обливать мотоциклистов на дорогах во избежание аварий.

Новости Пхукета

13 Апреля 2023, 10:00 AM
Фото: Phuket Tourist Police

Фото: Phuket Tourist Police

В списке трех главных просьб туристической полиции всего три пункта:

  1. Не садитесь за руль в пьяном виде;

  2. Не обливайте водой мотоциклистов;

  3. Не берите на улицу ценные вещи, а телефон и прочее, что не должно промокнуть, помещайте в герметичный пакет.

Бонусом идет рекомендация веселиться.

«Туристическая полиция желает всем радостного тайского Нового года», – говорит ведомство.

Напомним, телефон горячей линии туристической полиции – 1155. Также для связи с ведомством можно использовать мобильное приложение I Lert U (Google Play, AppStore). В нем, в частности, имеется функция передачи геолокации, а также фото и видео.

 

 

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