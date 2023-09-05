Полиция продолжает рейды по выявлению оверстэйщиков на Пхукете

Пхукетский офис Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда продолжает кампанию по выявлению иностранцев с просроченными визами и других нарушителей визового законодательства на Пхукете. В августе проверки были проведены по 263 адресам, документы проверили у 401 человека, но арестов за оверстэй было всего восемь. Размах кампании уже намного меньше, чем в мае или июне, когда под «рентген» попали 1050 и 867 человек. При этом в случае с оверстэем каждый арест карается не только штрафом, но и депортацией с занесением в черный список минимум на 5 лет. При добровольной явке в Иммиграционное бюро этого можно избежать.

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Сотрудники Иммиграционного бюро на построении во время визита на Пхукет полицейского руководства из Бангкока в апреле. «Рентген» начался с мая. Фото: Phuket Tourist Police

Согласно отчету пхукетского офиса Иммиграционного бюро за август, в течение месяца сотрудники этого полиции выехали для проведения «рентгена» (как называет эту работу само ведомство) по 263 адресам и проверили 401 иностранного гражданина на предмет законности нахождения в Таиланде.

Опубликованные данные не позволяют выделить какие-либо зоны повышенного интереса Иммиграционного бюро. При этом список полицейских участков, участвовавших в кампании, не включает, к примеру, отделение по тамбону Чернг-Талей, хотя в этом районе проживает немало иностранцев.

Как и в предыдущие месяцы, список попавших под «рентген» в августе возглавили россияне. Первая пятерка выглядит следующим образом:

Россия – 94 человека;

Мьянма – 60 человек;

Китай – 40 человек;

Великобритания – 27 человек;

Австралия – 23 человека.

Общее число арестов по статьям, относящимся к профилю Иммиграционного бюро, составило 16 кейсов, в частности: восемь случаев оверстэя (один – с дополнительными обвинениями), три случая нарушения требования о регистрации адреса проживания (как самим иностранцем по статье 37, так и владельцем жилья по статье 38), пять арестов на основании ранее выданных ордеров. Отчет по желтым и красным карточкам в августе опубликован не был.

Отдельно Иммиграционное бюро продолжает работу с менеджерами отелей и лицами, сдающими жилье иностранцам в аренду. Закон обязывает их в течение 24 часов после заселения регистрировать иностранного жильца в Иммиграционном бюро. В августе два нарушителя этого требования были привлечены к ответственности, еще в 212 случаях полиция провела разъяснительную работу.

Ранее начальник Иммиграционного бюро Пхукета полковник Тханет Сукчай говорил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что его сотрудники с этого года ввели новую практику. При привлечении иностранца к ответственности за то или иное не иммиграционное нарушение закона они выезжают к человеку, предоставившему ему жилье, и проводят беседу с ним.

«Если тайский владелец жилья не помогает нам в мониторинге и позволяет жить у себя преступникам, то этого демонстрирует его равнодушие к Пхукету», – пояснял логику полковник Сукчай.

По словам офицера, такое предупреждение тайские лендлорды воспринимают серьезно, «поскольку они ведут бизнес и опасаются, что это скажется именно на бизнесе».