Полиция продолжает рейды по выявлению оверстэйщиков на Пхукете

Согласно отчету пхукетского офиса Иммиграционного бюро за август, в течение месяца сотрудники этого полиции выехали для проведения «рентгена» (как называет эту работу само ведомство) по 263 адресам и проверили 401 иностранного гражданина на предмет законности нахождения в Таиланде.
Опубликованные данные не позволяют выделить какие-либо зоны повышенного интереса Иммиграционного бюро. При этом список полицейских участков, участвовавших в кампании, не включает, к примеру, отделение по тамбону Чернг-Талей, хотя в этом районе проживает немало иностранцев.
Как и в предыдущие месяцы, список попавших под «рентген» в августе возглавили россияне. Первая пятерка выглядит следующим образом:
- Россия – 94 человека;
- Мьянма – 60 человек;
- Китай – 40 человек;
- Великобритания – 27 человек;
- Австралия – 23 человека.
Общее число арестов по статьям, относящимся к профилю Иммиграционного бюро, составило 16 кейсов, в частности: восемь случаев оверстэя (один – с дополнительными обвинениями), три случая нарушения требования о регистрации адреса проживания (как самим иностранцем по статье 37, так и владельцем жилья по статье 38), пять арестов на основании ранее выданных ордеров. Отчет по желтым и красным карточкам в августе опубликован не был.
Отдельно Иммиграционное бюро продолжает работу с менеджерами отелей и лицами, сдающими жилье иностранцам в аренду. Закон обязывает их в течение 24 часов после заселения регистрировать иностранного жильца в Иммиграционном бюро. В августе два нарушителя этого требования были привлечены к ответственности, еще в 212 случаях полиция провела разъяснительную работу.
Ранее начальник Иммиграционного бюро Пхукета полковник Тханет Сукчай говорил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что его сотрудники с этого года ввели новую практику. При привлечении иностранца к ответственности за то или иное не иммиграционное нарушение закона они выезжают к человеку, предоставившему ему жилье, и проводят беседу с ним.
«Если тайский владелец жилья не помогает нам в мониторинге и позволяет жить у себя преступникам, то этого демонстрирует его равнодушие к Пхукету», – пояснял логику полковник Сукчай.
По словам офицера, такое предупреждение тайские лендлорды воспринимают серьезно, «поскольку они ведут бизнес и опасаются, что это скажется именно на бизнесе».