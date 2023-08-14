Полиция продолжает проверки бизнеса в Патонге

Полиция Патонга продолжает проверки ориентированного на туристов бизнеса в своей зоне ответственности. Вслед за арабскими барбершопами, где были арестованы уже несколько иностранных парикмахеров, сотрудники правоохранительных органов начали инспектировать массажные салоны. Если в случае с парикмахерскими главная претензия заключается в иностранном происхождении сотрудников, то в случае с массажем – в возрасте работниц.

Новости Пхукета

14 Августа 2023, 06:04 PM

Полиция произвела аресты в массажных салонах Aisha и Hatha в Патонге 7 и 12 августа. Фото: Patong Police