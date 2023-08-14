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Полиция продолжает проверки бизнеса в Патонге

Полиция Патонга продолжает проверки ориентированного на туристов бизнеса в своей зоне ответственности. Вслед за арабскими барбершопами, где были арестованы уже несколько иностранных парикмахеров, сотрудники правоохранительных органов начали инспектировать массажные салоны. Если в случае с парикмахерскими главная претензия заключается в иностранном происхождении сотрудников, то в случае с массажем – в возрасте работниц.

Новости Пхукета

14 Августа 2023, 06:04 PM
Полиция произвела аресты в массажных салонах Aisha и Hatha в Патонге 7 и 12 августа. Фото: Patong Police

Полиция произвела аресты в массажных салонах Aisha и Hatha в Патонге 7 и 12 августа. Фото: Patong Police

В понедельник, 7 августа, полицейские нанесли визит в салон Aisha на пляжной дороге и задержали хозяйку по имени Юпин (полное имя не указано) за найм сотрудников и сотрудниц, не достигших возраста 18 лет, а также за отсутствие надлежащей регистрации.

В субботу, 12 августа, полиция пришла с теми же вопросами в заведение Hatha Massage на Rat-Uthit 200 Pi Rd. и арестовала хозяйку Онуму. В отчете об этом рейде прямо отмечены только обвинения в отсутствии лицензии, хотя на фото скрыты лица некоторых работников, что может быть сделано и по причине возраста.

О рейдах в массажных салонах в других частях острова не сообщалось, однако это не означает, что их нет. Полицейский участок Патонга более активен в плане PR-работы, нежели, к примеру, участки районов Чернг-Талей, Кату или Чалонг, хотя доля ориентированного на иностранцев бизнеса в сфере услуг там тоже высока.

Во многих случаях полиция действует на основании жалоб местного населения, как было с массажным салоном Hatha и с салоном красоты Lakshmi, где в июле арестовали трех россиянок. На прошлой неделе в соцсетях появилось объявление на английском языке о найме в Lakshmi новых работниц.

 

 

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