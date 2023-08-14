Полиция продолжает проверки бизнеса в Патонге

В понедельник, 7 августа, полицейские нанесли визит в салон Aisha на пляжной дороге и задержали хозяйку по имени Юпин (полное имя не указано) за найм сотрудников и сотрудниц, не достигших возраста 18 лет, а также за отсутствие надлежащей регистрации.
В субботу, 12 августа, полиция пришла с теми же вопросами в заведение Hatha Massage на Rat-Uthit 200 Pi Rd. и арестовала хозяйку Онуму. В отчете об этом рейде прямо отмечены только обвинения в отсутствии лицензии, хотя на фото скрыты лица некоторых работников, что может быть сделано и по причине возраста.
О рейдах в массажных салонах в других частях острова не сообщалось, однако это не означает, что их нет. Полицейский участок Патонга более активен в плане PR-работы, нежели, к примеру, участки районов Чернг-Талей, Кату или Чалонг, хотя доля ориентированного на иностранцев бизнеса в сфере услуг там тоже высока.
Во многих случаях полиция действует на основании жалоб местного населения, как было с массажным салоном Hatha и с салоном красоты Lakshmi, где в июле арестовали трех россиянок. На прошлой неделе в соцсетях появилось объявление на английском языке о найме в Lakshmi новых работниц.