Полиция продолжает отрабатывать жалобы на русский бизнес

Туристическая полиция Пхукета проверила экскурсионное бюро Sub Taxi and Tour в Патонге после получения жалобы на работающих там россиян. По итогам инспекции никаких русскоязычных сотрудников в киоске у отеля Andakira обнаружено не было. В отличие от предыдущих случаев, жалоба поступила на бизнес, в числе руководителей которого не указаны никакие иностранцы, а на вывеске и рекламе в самом киоске нет ни слова на русском языке.

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Полиция получила жалобу на экскурсионный киоск у отеля Andakira, где, якобы, работают россияне. При этом в киоске нет даже ни одной вывески на русском, а сайт переведен на китайский язык, но не на русский. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция получила жалобу на экскурсионный киоск у отеля Andakira, где, якобы, работают россияне. При этом в киоске нет даже ни одной вывески на русском, а сайт переведен на китайский язык, но не на русский. Фото: Phuket Tourist Police

Туристическая полиция Пхукета сообщила о проверке киоска по продаже экскурсий у отеля Andakira в субботу, 25 ноября. В публикации не было указано название фирмы, на которую поступила жалоба, но его можно увидеть на фотографиях.

Полицейские проверяли стойку фирмы Sub Taxi and Tour, которая отмечена в соответствующей локации на картах Google и указывает ее в качестве места нахождения на своем сайте, хотя официальный адрес регистрации юрлица у фирмы другой.

«Полицейский патруль из Патонга и сотрудники ТАС выехали на инспекцию в районе отеля Andakira в связи с жалобой на россиян, продающих экскурсионные программы. Проверка не выявила подобных нарушений», – заявила турполиция.

Ориентированный на русскоязычных туристов бизнес привлек к себе особое внимание в сентябре, когда на сайте Al Jazeera вышла публикация с жалобами тайцев на россиян, создающих на Пхукете закрытый сегмент экономики «от русских к русским». На этом фоне полиция призвала жителей острова сообщать об имеющихся у них подозрениях на нарушения законов иностранцами, а Иммиграционное бюро Пхукета сразу в нескольких публикациях озвучило три канала для подачи информации:

Приложение Traffy Fondue,

Телефонная горячая линия 09-6036-5485,

Онлайн-форма Google Docs.

Периодически на странице Phuket Immigration в Facebook публикуются отчеты о проверках, проведенных на основании полученных от жителей острова данных. Пока еще ни в одном отчете не говорилось о том, чтобы кого-то из проверенных привлекли к ответственности за то или иное нарушение закона. Однако во всех случаях подозрения имели под собой основания, поскольку фирмы, действительно, были связаны с гражданами России. В случае с Sub Taxi and Tour на это ничто не указывает.