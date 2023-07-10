Полиция продолжает ночные рейды на пляже в Патонге

Полицейский участок Патонга продолжает проводить ночные рейды на местном пляже и публично отчитываться об арестах в доказательство серьезности своей работы по обеспечению закона и порядка в городе. В двух последних отчетах сообщается о задержании нелегальных продавцов фейерверков (у каждого было по одному салюту), а также торговки пивом (изъято семь бутылок пива и два коктейля). При этом полиция пока не объяснила, с чем связана такая активность.

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Новые аресты продавцов фейерверков в Патонге были произведены вечером 8 июля. Около 23:30 наряд полиции отправился патрулировать пляж и задержал двух мужчин с фейерверками. Подозреваемые или не заметили приближавшуюся к ним группу людей в полицейской форме или не посчитали нужным прятаться от полиции, не ожидая, что сотрудники пришли за ними.

У неких Удомдета и Сампхана (фамилии полиция не назвала) были изъяты по одному фейерверку типа «римская свеча» на пять выстрелов. Мужчинам предъявили обвинения в торговле пиротехническими изделиями без разрешения.

Тремя днями ранее, 5 июля, в ходе аналогичного рейда была арестована нелегальная продавщица спиртного. У женщины, которую обнаружили прямо за зданием опорного пункта полиции на выходе с Bangla Rd., изъяли семь бутылок пива и две бутылки газированных алкогольных коктейлей. Обвинения были предъявлены по статье о незаконной продаже содержащей алкоголь продукции.

Пиво и коктейли женщина держала в стандартном для торговцев холодильном ящике со льдом объемом более сотни литров, рядом с ним стояли картонные коробки из-под пива. Полицейские не уточнили, что заставило их обратить внимание на торговую точку прямо за своим собственным опорным пунктом.