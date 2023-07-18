Полиция продолжает аресты за фейерверки в Патонге

Полицейский участок Патонга продолжает проводить ночные рейды на местном пляже в целях борьбы с нелегальной продажей и использованием пиротехнических изделий. В ходе двух последних операций был арестован один торговец и осуществлено одно изъятие фейерверков, просто спрятанных на пляже владельцем.

Новости Пхукета

Два отчета о работе по борьбе с нелегальной продажей и запуском фейерверков были опубликованы полицейским участком Патонга в понедельник, 17 июля. В первом из них сообщается об аресте продавца пиротехники в ночь с 15 на 16 июля.

Полиция не назвала имя арестованного и не сообщила, какое количество пиротехники у него было изъято. На фото мужчина снят сидящим в участке с одним салютом на 25 выстрелов и одной римской свечой. В качестве места ареста указан просто пляж Патонг.

В ходе следующего рейда, проведенного в ночь с 16 на 17 июля, полицейские лишь изъяли пиротехнику, спрятанную в месте ночного хранения лежаков и прочего пляжного инвентаря. Владельца фейерверков сотрудники полиции не нашли, поэтому ограничились изъятием семи римских свечей и одного салюта, схожего с конфискованным предыдущей ночью.

Место было указано как участок пляжа напротив отделения почты на Thaweewong Rd. Примечательно, что в этом случае полиция упомянула в отчете и летающие фонарики как изделия, которые тоже запрещены на пляже.

Несанкционированная продажа и использование пиротехники запрещены на Пхукете целой серией провинциальных распоряжений об обеспечении безопасности и общественного порядка. Запуск фейерверков в общественных местах без разрешения властей грозит наказанием в виде штрафа до 60 тыс. бат и/или тюремного заключения на срок до 3 лет.

В качестве основания для запрета, как правило, приводится приказ по провинции от 14 сентября 2016 года, изданный еще в то время, когда главным органом власти в стране был созданный военными Общенациональный совет за мир и порядок (NCPO). Пиротехнические изделия на острове по-прежнему продаются в небольших торговых точек, но из всех больших магазинов они пропали.