Полиция призвала туристов звонить им, если такси везет не туда

Туристическая полиция Пхукета призвала гостей острова обращаться за помощью к правоохранителям, если во время поездки вдруг выяснится, что водитель везет не туда. Хотя из-за ситуации с дорогой Кату-Патонг такое может произойти отнюдь не из-за злого умысла водителя, как следует из той же публикации туристической полиции.

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Полиция урегулировала недопонимание между пассажиркой такси и водителем, который ехал не туда, куда показывал GPS. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Полиция урегулировала недопонимание между пассажиркой такси и водителем, который ехал не туда, куда показывал GPS. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Полиция урегулировала недопонимание между пассажиркой такси и водителем, который ехал не туда, куда показывал GPS. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Полиция урегулировала недопонимание между пассажиркой такси и водителем, который ехал не туда, куда показывал GPS. Фото: Туристическая полиция Пхукета

«Если вы не хотите ехать дальше, обращайтесь в полицию!!!!» – написала туристическая полиция в первой строчке своей последней публикации на Facebook, размещенной 2 декабря.

Призыв обращаться в органы при непонятных ситуация в такси был озвучен после того, как правоохранители урегулировали недоразумение между пассажиркой и водителем, возникшее из-за того, маршрут движения машины не совпал с тем, что показывал навигатор в мобильном телефоне женщины.

Как рассказала турполиции, не названная туристка заказала такси из Central Phuket к люксовому отелю Keemala в Камале. Поскольку проезд через перевал из Кату в Патонг к тому моменту уже открылся, водитель направился кратчайшим путем, но GPS настаивал, что ехать надо через Памятник Героиням, Банг-Тао и Сурин. В итоге пассажирка начала предсказуемо волноваться, что водитель везет ее не туда.

Недоразумение в итоге урегулировала транспортная полиция Патонга, сообщили сотрудники туристической полиции. Они подчеркнули, что женщина заплатили за поездку, «была впечатлена туристической полицией Пхукета и поблагодарила ее за помощь». В публикации не указывается, когда и почему сотрудников этого полицейского подразделения пришлось вызывать на помощь.