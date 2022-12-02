Полиция призвала туристов звонить им, если такси везет не туда

«Если вы не хотите ехать дальше, обращайтесь в полицию!!!!» – написала туристическая полиция в первой строчке своей последней публикации на Facebook, размещенной 2 декабря.
Призыв обращаться в органы при непонятных ситуация в такси был озвучен после того, как правоохранители урегулировали недоразумение между пассажиркой и водителем, возникшее из-за того, маршрут движения машины не совпал с тем, что показывал навигатор в мобильном телефоне женщины.
Как рассказала турполиции, не названная туристка заказала такси из Central Phuket к люксовому отелю Keemala в Камале. Поскольку проезд через перевал из Кату в Патонг к тому моменту уже открылся, водитель направился кратчайшим путем, но GPS настаивал, что ехать надо через Памятник Героиням, Банг-Тао и Сурин. В итоге пассажирка начала предсказуемо волноваться, что водитель везет ее не туда.
Недоразумение в итоге урегулировала транспортная полиция Патонга, сообщили сотрудники туристической полиции. Они подчеркнули, что женщина заплатили за поездку, «была впечатлена туристической полицией Пхукета и поблагодарила ее за помощь». В публикации не указывается, когда и почему сотрудников этого полицейского подразделения пришлось вызывать на помощь.