Полиция призвала туристов отдыхать безопасно в свете гибели россиянки в Патонге

Руководитель тайской полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Ампхорн Буарабпорн обратился к туристам с просьбой помнить о безопасности на отдыхе. Офицер озвучил свой призыв в свете трагической вечеринки в The Emerald Terrace в Патонге, в ходе которой 35-летняя россиянка Евгения Смирнова упала с восьмого этажа и разбилась насмерть. Трем другим иностранцам, находившимся с ней в одной квартире в момент происшествия, предъявлены обвинения в небрежности, повлекшей за собой смерть человека.

Новости Пхукета

10 Июня 2022, 09:00 AM

Генерал-лейтенант Ампхорн Буарабпорн. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Обвиняемыми по делу о гибели Евгении Смирновой, разбившейся ночью 31 мая, проходят американец Джамаал Антваун Смит (38 лет), иорданец Ахмад Ради Мустафа Алатум (28 лет) и россиянка Наталья Косенкова (35 лет). Посмертная экспертиза подтвердила, что Смирнова была сильно пьяна, равно как и отдыхавшие с ней вместе двое мужчин и женщина. Также в квартире была обнаружена марихуана, в связи с чем выжившим предъявили дополнительные обвинения.

Генерал Буарабпорн подтвердил, что россиянка сорвалась с внешней лестницы, соединяющей балконы седьмого и восьмого этажа в The Emeral Terrace. Офицер обратился к жителям острова с просьбой заботиться о туристах, в том числе, стараться уберегать их от опасности во время отдыха.

«Сейчас туристы начинают приезжать на остров, около 4 тыс. человек прибывает ежедневно, Пхукет возвращает себе популярность в качестве туристического направления, что хорошо для экономики. Мы просим жителей заботиться о туристах, мы просим заботиться, потому что они наши гости, которые платят», – заявил генерал Буарабпорн.

Также офицер подчеркнул важность честности и прозрачности принимающей стороны в случае непредвиденных происшествий, чтобы Пхукет не получал имиджевый урон.

«В этой ситуации российское консульство признала, что мы сделали все, что могли во всем, ничего спрятано не было», – добавил глава полиции по восьмому региону.

По словам генерала Буарабпорна, безопасности туристов присвоен высокий уровень приоритета на уровне провинции, еженедельно руководители государственных ведомств – включая полицию – проводят совместные совещания и обсуждают эту проблематику.

Генерал Буарабпорн отметил, что постоянно обсуждаются вопросы безопасности морского туризма и системы видеонаблюдения на острове. Глава полиции не указал, обсуждалась ли в связи с гибелью Смирновой безопасность кондоминиума, в котором она погибла, в частности, внешней лестницы между балконами седьмого и восьмого этажей.