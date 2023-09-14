Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Полиция пришла с проверкой в русский мотопрокат на Пхукете

Иммиграционное бюро Пхукета продолжает отрабатывать жалобы местного населения на иностранный бизнес. Во вторник, 12 сентября, сотрудники полиции пришли с проверкой в русский мотопрокат, находящийся напротив магазина Makro на дороге от Central Phuket в Кату. Если верить отчету Иммиграционного бюро, к ворк-пермитам у полицейских вопросов не возникло, выявлено было только неисполнение одним из россиян требования об обязательной регистрации иностранцев по месту проживания. Зато арестом закончился рейд 12 сентября в Чалонге, где арестовали алжирца с полугодовым оверстэем.

Новости Пхукета

14 Сентября 2023, 12:47 AM
Проверка в мотопрокате в Вичите 12 сентября не выявила нелегальной работы. Фото: Phuket Immigration

Проверка в мотопрокате в Вичите 12 сентября не выявила нелегальной работы. Фото: Phuket Immigration

Гражданин Алжира был арестован 12 сентября за просрочку визы на полгода. Фото: Phuket Immigration

Гражданин Алжира был арестован 12 сентября за просрочку визы на полгода. Фото: Phuket Immigration

Постер новой кампании по борьбе с иностранными нарушителями закона. Фото: Phuket Immigration

Постер новой кампании по борьбе с иностранными нарушителями закона. Фото: Phuket Immigration

Проверка в мотопрокате в Вичите 12 сентября не выявила нелегальной работы. Фото: Phuket Immigration

Проверка в мотопрокате в Вичите 12 сентября не выявила нелегальной работы. Фото: Phuket Immigration

Проверка в мотопрокате в Вичите 12 сентября не выявила нелегальной работы. Фото: Phuket Immigration

Проверка в мотопрокате в Вичите 12 сентября не выявила нелегальной работы. Фото: Phuket Immigration

Проверка в мотопрокате в Вичите 12 сентября не выявила нелегальной работы. Фото: Phuket Immigration

Проверка в мотопрокате в Вичите 12 сентября не выявила нелегальной работы. Фото: Phuket Immigration

Гражданин Алжира был арестован 12 сентября за просрочку визы на полгода. Фото: Phuket Immigration

Гражданин Алжира был арестован 12 сентября за просрочку визы на полгода. Фото: Phuket Immigration

Гражданин Алжира был арестован 12 сентября за просрочку визы на полгода. Фото: Phuket Immigration

Гражданин Алжира был арестован 12 сентября за просрочку визы на полгода. Фото: Phuket Immigration

Гражданин Алжира был арестован 12 сентября за просрочку визы на полгода. Фото: Phuket Immigration

Гражданин Алжира был арестован 12 сентября за просрочку визы на полгода. Фото: Phuket Immigration

Проверкой в мотопрокате у Makro руководила лично подполковник Рангсинан Чанпхет из Иммиграционного бюро Пхукета, чей портрет украшает постер, сделанный специальной к новой кампании. В отчете об инспекции ведомство прямо заявило, что проверка проводилась в рамках этой кампании, а именно – по сообщению о «россиянам владеющих и сдающих в аренду мотоциклы».

Как сообщило бюро, по указанному адресу в Вичите были зарегистрированы две тайские фирмы Motorbike Sharing Co., Ltd. и It Easy International Co., Ltd. Согласно базе данных тайских юрлиц, адреса у них, действительно, совпадают, но остальные данные расходятся. Motorbike Sharing была открыта в 2023 году с зарегистрированным капиталом в 4 млн бат и видом деятельности «аренда личного пассажирского транспорта». It Easy International была открыта в 2013 году с капиталом в 5 млн и лицензией на покупку, продажу и аренду недвижимости.

Сотрудники иммиграционной полиции обнаружили по указанному адресу одного «тайского сотрудника» и четырех иностранцев – россиян Дмитрия, Максима и Никиту Есиных, а также казахстанца Владимира Ломоносова.

Согласно отчету, у Дмитрия, Владимира и Максима были действительные рабочие визы и разрешения на работу. У Никиты Есина была студенческая виза. Никаких претензий к документам не возникло.

Единственное упомянутое в отчете нарушение – неисполнение Дмитрием Есиным требования об обязательной регистрации иностранцев по месту проживания, как предписано Законом об иммиграции от 1979 года.

Россиянину «было рекомендовано строго соблюдать Закон об иммиграции от 1979 года и другие законы». Ни о каких нарушениях трудового законодательства Иммиграционное бюро не сообщило, но при этом и не пояснило, на какую именно работу и от каких компаний были воркпермиты у каждого из проверенных иностранцев, а также почему на два юрлица и трех иностранцев с ворк-пермитами по адресу проверки обнаружился в тот день только один тайский сотрудник.

Иммиграционное бюро призывало жителей острова и дальше передавать информацию о возможных нарушениях законов иностранцах.

«Иммиграционное бюро Пхукета благодарит жителей провинции за помощь в виде передачи сведений. #РадиЛучшегоПхукета #ДавайтеПомогатьДругДругу», – закончило публикацию бюро бюро.

В тот же день и тоже по наводке бдительных граждан, если верить второму отчету Иммиграционного бюро, был успешно выявлен иностранец с просроченной визой. Гражданина Алжира по имени Белаббас Абделкадер арестовали у магазина 7-Eleven напротив полицейского участка Чалонга на Chao Fa East Rd.

Приехавшие из Пхукет-Тауна иммиграционные полицейские проверили у господина Абделкадера документы и выявили оверстэй в 193 дня. Убедившись в нарушении, сотрудники Иммиграционного бюро перевели алжирца через дорогу и сдали в полицейский участок Чалонга.

Отчет об операции снова был завершен призывом передавать в Иммиграционное бюро информацию. Оба отчета сопровождались постером с подполковником Рангсинан Чанпхет и QR-кодом на новую Google-форму для подачи сведений через интернет. Этот канал связи бюро презентовало 9 сентября, показательные проверки с публичными отчетами начались 11 сентября.

 

 

Есть новости? кликните сюда

Подъемный кран упал у строящегося торгового центра в Чалонге
Таиланд вводит безвизовый режим для Казахстана и Китая с 25 сентября
Иностранец на скутере пробил заднее стекло ехавшей перед ним машины
Китаец с визой Thailand Elite арестован в Раваи по запросу из КНР
Число смертей на дорогах Пхукета превысило 100 с начала года
Россияне и китайцы продолжают заселять квартал у Central Phuket
Туриста достали из воды без пульса и вернули к жизни при помjщи CPR в Патонге
Полиция разогнала сходку тайской молодежи в Ко-Кэу
Российские туроператоры расширяют предложение туров на Пхукет
Иммиграционное бюро пришло проверять россиян в фирме Art Detailing Phuket
Чеченские бойцы ММА арестованы на Пхукете в связи с делом об ограблении и пытках
Количество легальных такси в мобильных приложениях утроилось на Пхукете
Последнего рыбака с затонувшей лодки нашли мертвым в море
В районе аэропорта Пхукета украли кабелей на 50 тыс. бат
Лодка с рыбаками затонула у побережья Пхукета, есть погибшие

 

SOHO Pool Club
Thai Residential
The Pavilions Phuket

 