Полиция пришла с проверкой в русский мотопрокат на Пхукете

Иммиграционное бюро Пхукета продолжает отрабатывать жалобы местного населения на иностранный бизнес. Во вторник, 12 сентября, сотрудники полиции пришли с проверкой в русский мотопрокат, находящийся напротив магазина Makro на дороге от Central Phuket в Кату. Если верить отчету Иммиграционного бюро, к ворк-пермитам у полицейских вопросов не возникло, выявлено было только неисполнение одним из россиян требования об обязательной регистрации иностранцев по месту проживания. Зато арестом закончился рейд 12 сентября в Чалонге, где арестовали алжирца с полугодовым оверстэем.

Новости Пхукета

Проверкой в мотопрокате у Makro руководила лично подполковник Рангсинан Чанпхет из Иммиграционного бюро Пхукета, чей портрет украшает постер, сделанный специальной к новой кампании. В отчете об инспекции ведомство прямо заявило, что проверка проводилась в рамках этой кампании, а именно – по сообщению о «россиянам владеющих и сдающих в аренду мотоциклы».

Как сообщило бюро, по указанному адресу в Вичите были зарегистрированы две тайские фирмы Motorbike Sharing Co., Ltd. и It Easy International Co., Ltd. Согласно базе данных тайских юрлиц, адреса у них, действительно, совпадают, но остальные данные расходятся. Motorbike Sharing была открыта в 2023 году с зарегистрированным капиталом в 4 млн бат и видом деятельности «аренда личного пассажирского транспорта». It Easy International была открыта в 2013 году с капиталом в 5 млн и лицензией на покупку, продажу и аренду недвижимости.

Сотрудники иммиграционной полиции обнаружили по указанному адресу одного «тайского сотрудника» и четырех иностранцев – россиян Дмитрия, Максима и Никиту Есиных, а также казахстанца Владимира Ломоносова.

Согласно отчету, у Дмитрия, Владимира и Максима были действительные рабочие визы и разрешения на работу. У Никиты Есина была студенческая виза. Никаких претензий к документам не возникло.

Единственное упомянутое в отчете нарушение – неисполнение Дмитрием Есиным требования об обязательной регистрации иностранцев по месту проживания, как предписано Законом об иммиграции от 1979 года.

Россиянину «было рекомендовано строго соблюдать Закон об иммиграции от 1979 года и другие законы». Ни о каких нарушениях трудового законодательства Иммиграционное бюро не сообщило, но при этом и не пояснило, на какую именно работу и от каких компаний были воркпермиты у каждого из проверенных иностранцев, а также почему на два юрлица и трех иностранцев с ворк-пермитами по адресу проверки обнаружился в тот день только один тайский сотрудник.

Иммиграционное бюро призывало жителей острова и дальше передавать информацию о возможных нарушениях законов иностранцах.

«Иммиграционное бюро Пхукета благодарит жителей провинции за помощь в виде передачи сведений. #РадиЛучшегоПхукета #ДавайтеПомогатьДругДругу», – закончило публикацию бюро бюро.

В тот же день и тоже по наводке бдительных граждан, если верить второму отчету Иммиграционного бюро, был успешно выявлен иностранец с просроченной визой. Гражданина Алжира по имени Белаббас Абделкадер арестовали у магазина 7-Eleven напротив полицейского участка Чалонга на Chao Fa East Rd.

Приехавшие из Пхукет-Тауна иммиграционные полицейские проверили у господина Абделкадера документы и выявили оверстэй в 193 дня. Убедившись в нарушении, сотрудники Иммиграционного бюро перевели алжирца через дорогу и сдали в полицейский участок Чалонга.

Отчет об операции снова был завершен призывом передавать в Иммиграционное бюро информацию. Оба отчета сопровождались постером с подполковником Рангсинан Чанпхет и QR-кодом на новую Google-форму для подачи сведений через интернет. Этот канал связи бюро презентовало 9 сентября, показательные проверки с публичными отчетами начались 11 сентября.