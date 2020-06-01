Полиция пресекла ввоз на Пхукет партии кратома в условиях локдауна

Полиция Пхукета отчиталась о перехвате 230 кг кратома. Двое мужчин и женщина решили попытаться ввезти наркотики на остров в условиях повышенного контроля из-за коронавируса.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Июня 2020, 10:17 AM

На КПП Тха-Чат-Чай остановили пикап с полным кузовом кратома. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал майор полиции Таван Лекмад, пикап с полным кузовом кратома был остановлен на КПП Тха-Чат-Чай около 16:30 субботы, 30 мая. В тот момент Пхукет еще не открыл свои морские и сухопутные границы, но наркокурьеров это не смутило. Кроме того, как заявил майор Лекмад, полиция заранее знала о поставке.

В перевозившем кратом пикапе находились три уроженца Ратчабури: 30-летний Висут Мапрай, 22-летний Мончай Ончам и 31-летняя Вилайван Ончам. Всем троим предъявили обвинения в хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи.

Полиция не уточнила, были ли у задержанных разрешения на въезд на Пхукет. По состоянию на 30 мая они все еще требовались.





