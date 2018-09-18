Полиция пресекла ввоз 780 кг кратома на Пхукет

Полиция и военные перехватили две крупные партии наркотиков, направлявшиеся на Пхукет с материка.

18 Сентября 2018 10:15:46

Фото: Полиция Та-Чат-Чай

Сразу два транспортных средств с крупными партиями наркотического растения кратом были перехвачены на КПП Та-Чат-Чай в течение суток.

В воскресенье, 16 сентября, дежурившие на КПП полицейские заметили подозрительный внедорожник Toyota Fortuner, салон и багажное отделение которого были буквально забиты мешками с неким содержимым. Проверив груз, правоохранители обнаружили, что внутри мешков находились листья кратома. В общей сложности перехвачено было 530 кг наркотика.

Водитель автомобиля Вичан Кайкэу из Сонгкхла рассказал, что доставку нелегального груза ему поручил родственник по имени Руангтаван Сриджумпа. За работу Вичану полагалось 6 тыс. бат, доставить наркотики водитель должен был в Патонг. Полиция задержала мужчину по обвинению в хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи.

После полуночи, уже 17 сентября, на том же КПП был перехвачен еще один автомобиль с наркотиками. Как пояснили сотрудники полиции, водитель Прачуаб Ринран и его напарник Ямин Тоадон из Накхон-Сри-Тхаммарата попытались провезти на остров 250 кг листьев кратома. Получить груз должен был некий житель тамбона Саку по прозвищу Гэт, организатором доставки выступал некий Бао, предложивший Прачуабу 5 тыс. бат.

По словам Прачуаба, настоящие имена получателя и отправителя груза ему неизвестны. Из обещанного гонорара 1 тыс. бат причиталась его партнеру по доставке. Обоим мужчинам были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи.