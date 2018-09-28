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Полиция пресекла попытку ввоза на Пхукет партии метамфетамина

На КПП Та-Чат-Чай задержали двух наркокурьеров, пытавшихся ввезти на Пхукет почти 2 тыс. таблеток метамфетамина.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Сентября 2018 12:45:51

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Два уроженца Накхон-Сри-Тхаммарата были задержаны с наркотиками на КПП Та-Чат-Чай в районе 6:30 утра 27 сентября. Как пояснили сотрудники пхукетской полиции, информацию о необходимости проверить белый хэтчбек Toyota Yaris с красными номерными знаками передало одно из подразделений пограничной полиции.

В общей сложности у 28-летнего Сурасака Кэумани и 20-летнего Ватчары Раттханапонга изъяли 1952 таблетки метамфетамина, а также самодельный пистолет и четыре патрона для гладкоствольного оружия.

На допросе Сурасак заявил, что приобрел наркотики за 100 тыс. бат у некого «Мистера Мэка» из Накхон-Сри-Тхаммарата. Пистолет он купил за 3 тыс. бат у «Мистера Эка» из той же провинции. Наркотики планировалось реализовать среди молодежи в Кату.

Обоим задержанным предъявили обвинения хранении наркотических средств первой категории с целью продажи. Сурасаку были дополнительно предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

 

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