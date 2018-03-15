Полиция пресекла попытку ввоза на Пхукет партии метамфетамина

Пхукетская полиция сообщила об успешном задержании наркокурьера, пытавшегося ввезти на остров с материка 1957 таблеток метамфетамина (яба).

15 Марта 2018 17:55:34

Фото: Полиция Та-Чат-Чай

Наркокурьер с партией метамфетамина был задержан на КПП Та-Чат-Чай в ходе проверки одного из междугородних автобусов, направлявшихся на Пхукет из Транга. Нелегальный товар пытался ввезти на остров 41-летний Юттана Понсут из провинции Накхон-Сри-Тхаммарат.

Полиция не уточнила, как именно задержанный привлек к себе внимание полицейских, проверявших автобус. Задержан мужчина был вечером 14 марта.