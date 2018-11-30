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Полиция пресекла попытку ввоза на Пхукет 6 тыс. таблеток метамфетамина

Полиция провинции Пханг-Нга арестовала трех граждан Таиланда, пытавшихся организовать доставку на Пхукет крупной партии наркотиков. В ходе операции было изъято 6 тыс. таблеток метамфетамина (яба).

Новости Пхукета

30 Ноября 2018, 11:01 AM
Фото: Полиция Кхок-Клоя

Фото: Полиция Кхок-Клоя

О перехвате партии наркотиков 29 ноября сообщил начальник полицейского участка Кхок-Клоя Герасак Сиамсак. Сама операция прошла двумя днями ранее.

Как рассказал полковник Сиамсак, сотрудниками его участка были арестованы три человека: 30-летней Джинданай Интхачаг из Сатуна, 43-летний Йонгйут Ракмит из Пханг-Нга и 27-летний Сиричай Ракмит из Пханг-Нга.

Полиция начала расследование после получения сообщения от информатора о том, что водитель туристического микроавтобуса Йонгйут Ракмит может быть причастен к перевозке наркотиков на Пхукет.

Правоохранители установили наблюдение за подозреваемым и 27 ноября увидели, как перед очередным рейсом Йонгйут Ракмит и Джинданай Интхачаг погрузили в багажное отделение микроавтобуса бытовой вентилятор. Затем Йонгйут на микроавтобусе отправился в международный аэропорт Пхукета, чтобы отвезти туда трех пассажиров-иностранцев.

На главном перекрестке в Кхок-Клое полицейские остановили Йонгйута и провели досмотр микроавтобуса. Нигде в салоне наркотиков обнаружено не было, и правоохранители решили вскрыть вентилятор, чтобы проверить и его. Именно там и были обнаружены пакеты с метамфетамином общим количеством в 6 тыс. таблеток. Найдя наркотики, полицейские арестовали водителя, а затем и двух упомянутых выше его сообщников.

Комментируя инцидент, полковник Сиамсак рекомендовал туристам упаковывать свой багаж в пластиковую пленку, поскольку наркокурьеры теоретически могут перевозит запрещенные вещества и в багаже своих пассажиров.

 

 

 

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