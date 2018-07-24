Полиция пресекла попытку ввезти на остров 12 тыс. таблеток метамфетамина

Объединенная команда полиции и других силовиков пресекла попытку ввезти на остров 12 тыс. таблеток метамфетамина.

24 Июля 2018 16:03:08

Фото: Антинаркотическое бюро Таиланда

Операция началась в воскресенье, 22 июня, когда полиция получила сообщение о том, что наркокурьер с крупной партией наркотиков покинул провинцию Нонг-Кхай и везет груз на Пхукет. Для этого мужчине надо было преодолеть почти полторы тысячи километров.

Как сообщила полиция, курьер – 36-летний Пратуанг Канынгкарн – добрался до провинции Пханг-Нга на междугородних автобусах, после чего его встретили два сообщника – 39-летний Сайтхип Бунджан и 27-летний Ликит Сриханон. Именно в этот момент полицейские арестовали всех троих.

На допросе Пратуанг признался, что планировал избежать проверки на КПП Та-Чат-Чай, в ходе которой наркотики могли бы быть обнаружены. Вместо этого он намеревался взять лодку и добраться до Паклока по морю.

Всем троим наркокурьерам были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.



