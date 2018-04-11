Полиция предъявила французу обвинения в изнасиловании британской туристки на Ко-Тао

Правоохранительные органы Таиланда задержали 26-летнего гражданина Франции по заявлению 18-летней британской туристки, которая обвинила его в изнасиловании.

11 Апреля 2018 17:03:16

Пляж на острове Тао. Фото: ladelfe / Flickr

О задержании гражданина Франции по делу об изнасиловании сообщила со ссылкой на агентство Reuters газета Bangkok Post. В публикации приводится ссылка на заявление полиции острова Тао, где, согласно заявлению потерпевшей, и было совершено преступление 4 апреля.

Как пишут Bangkok Post и Reuters, подозреваемый в изнасиловании гражданин Франции Йохан Мишель Тунка Буага был задержан 9 числа на Самуи. Согласно заявлению потерпевшей, для совершения действий сексуального характера он привел ее в состояние наркотического опьянения.

«Подозреваемый признал, что имел сексуальны контакт с потерпевшей, но заявил, что он произошел по обоюдному согласию. Мы расследуем это дело сейчас и ожидаем результатов медицинской экспертизы», – цитирует Bangkok Post заявление, которое подполковник Пияпонга Бункэу сделал в беседе с Reuters.

Материалы на основе сообщения Reuters уже опубликовали различные европейские новостные сайты, включая сайт газеты Independent и сайта Sky News.