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Полиция предупреждает о затопленных улицах

Затяжные дожди ночью и утром 9 июля вызвали на Пхукете серию локальных наводнений, из-за которых полиции пришлось перекрыть несколько улиц в Пхукет-Тауне, ставших полностью непроходимыми. Также привычно затоплен Патонг, где никак не закончится многолетний апгрейд ливневого водоотвода. Наводнения зафиксированы на известных проблемных участках Thepkrasattri Rd. и Srisoonthorn Rd. Полиция просит водителей быть осторожными и терпеливыми.

Новости Пхукета

9 Июля 2023, 10:37 AM
Утро 9 июля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Police

Утро 9 июля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Police

Утро 9 июля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Police

Утро 9 июля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Police

Утро 9 июля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Police

Утро 9 июля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Police

Утро 9 июля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket Info Center

Утро 9 июля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket Info Center

Утро 9 июля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Municipality

Утро 9 июля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Municipality

Утро 9 июля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Municipality

Утро 9 июля в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket City Municipality

Утро 9 июля в Кату. Фото: Phuket Info Center

Утро 9 июля в Кату. Фото: Phuket Info Center

Данные погодного радара утром 9 июля. Фото: Phuket Met

Данные погодного радара утром 9 июля. Фото: Phuket Met

В Пхукет-Тауне поднялся до угрожающих отметок уровень воды в клонге Банг-Яй, протекающем через весь город и выступающим главным каналом отвода дождевой воды в море. Затоплены некоторые улицы, включая Tha Kraeng Rd., на которой находится здание администрации провинции, а также перекресток Tha Kraeng Rd. и Chao Fa East Rd.

В Патонге затоплена территория местного полицейского участка и окрестности. Некоторые из городских улицы выглядят непригодными для проезда.

Муниципалитет Камалы не публиковал фото, но выпустил предупреждение о наводнениях в связи со сходом дождевой воды с холмов. Вероятны обвалы грунта и падение деревьев.

Жители Чалонга сообщают о подтоплении ряда улиц в своем районе, но основные дороги все еще проходимы. Также известно о локальных наводнениях на Thepkrassattri Rd. к северу от Героинь и на Srisoonthorn Rd. к западу от Монумента.

Полиция просит водителей быть особенно аккуратными и осторожными, а также запастись терпением, если в это воскресное утро надо куда-то ехать.

 

 

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