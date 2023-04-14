Полиция предупреждает о штрафах за слишком буйное празднование Сонгкрана

Основные водные битвы в честь Сонгкрана прошли на Пхукете накануне (13 апреля), но долгие праздничные выходные продолжаются. В связи с этим Королевская полиция Таиланда выпустила предупреждение для тех, кто планирует продолжать отмечать тайский Новый год. Правоохранительные органы напоминают, что Уголовный кодекс действует и в праздники, а определенные проявления праздничного духа попадают под его конкретные статьи, предусматривающие тюремные сроки и крупные штрафы.

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Полиция предупреждает, что обливание других людей водой без их согласия может закончиться вызовом полиции. Сегодня уже не 13 апреля. Изображение: Royal Thai Police

Полиция предупреждает, что обливание других людей водой без их согласия может закончиться вызовом полиции. Сегодня уже не 13 апреля. Изображение: Royal Thai Police

В публикации от 14 апреля Королевская полиция Таиланда призывает праздновать Сонгкран в традиционной манере и быть сдержанными в общественных местах.

В частности, правоохранители просят помнить, что веселье не должно создавать неудобств для других людей, вести к посягательству на личные свободы и сопровождаться повреждением имущества.

Полиция приводит в качестве примера следующие применимые к Сонгкрану статьи УК:

Нахождение в общественном месте в обнаженном или частично обнаженном виде. Статья 388 УК Таиланда. До 5000 бат штрафа.

Сексуальные домогательства (приставания, харассмент). Статья 278 УК Таиланда. До 10 лет тюрьмы, до 200 тыс. бат штрафа.

Обливание других людей водой, обмазывание тальком против их воли. Статья 397 УК Таиланда. До 6 месяцев тюрьмы, до 10 тыс. бат штрафа.

Причинение ущерба имуществу других лиц. Статья 358 УК Таилана. До 3 лет тюрьмы, до 60 тыс. бат штрафа.

Королевская полиция Таиланда напоминает, что обо всех происшествиях можно сообщать на круглосуточные горячие линии 191 и 1599. Телефон туристической полиции – 1155. Также для связи с турполицией можно использовать мобильное приложение I Lert U (Google Play, AppStore). В нем, в частности, имеется функция передачи геолокации, а также фото и видео.