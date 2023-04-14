Полиция предупреждает о штрафах за слишком буйное празднование Сонгкрана

В публикации от 14 апреля Королевская полиция Таиланда призывает праздновать Сонгкран в традиционной манере и быть сдержанными в общественных местах.
В частности, правоохранители просят помнить, что веселье не должно создавать неудобств для других людей, вести к посягательству на личные свободы и сопровождаться повреждением имущества.
Полиция приводит в качестве примера следующие применимые к Сонгкрану статьи УК:
- Нахождение в общественном месте в обнаженном или частично обнаженном виде. Статья 388 УК Таиланда. До 5000 бат штрафа.
- Сексуальные домогательства (приставания, харассмент). Статья 278 УК Таиланда. До 10 лет тюрьмы, до 200 тыс. бат штрафа.
- Обливание других людей водой, обмазывание тальком против их воли. Статья 397 УК Таиланда. До 6 месяцев тюрьмы, до 10 тыс. бат штрафа.
- Причинение ущерба имуществу других лиц. Статья 358 УК Таилана. До 3 лет тюрьмы, до 60 тыс. бат штрафа.
Королевская полиция Таиланда напоминает, что обо всех происшествиях можно сообщать на круглосуточные горячие линии 191 и 1599. Телефон туристической полиции – 1155. Также для связи с турполицией можно использовать мобильное приложение I Lert U (Google Play, AppStore). В нем, в частности, имеется функция передачи геолокации, а также фото и видео.