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Полиция предупреждает о продолжающихся «ковидных» кражах

Полиция Вичита обратилась к жителям острова с предупреждением о том, что оставленные без присмотра офисы и дома по-прежнему остаются объектом внимания воров. Полиция напрямую связала это с последствиями пандемии коронавируса, когда многие люди остались без заработка и одновременно значительное число бизнесов закрылось, в результате чего их имущество стало казаться преступникам легкой добычей.

Новости Пхукета

23 Ноября 2022, 09:00 AM
Полиция Вичита просит владельцев бизнеса регулярно инспектировать свои офисы, магазины и другие заведения на предмет пропажи имущества. Фото: Полиция Вичита

Полиция Вичита просит владельцев бизнеса регулярно инспектировать свои офисы, магазины и другие заведения на предмет пропажи имущества. Фото: Полиция Вичита

Полицейский участок Вичита озвучил предупреждение после задержания 38-летней местной жительницы по имени Юпа (фамилия не указана), которая созналась в целой серии краж. На счету женщины были похищенные кондиционеры и изделия из цветных металлов, которые она вывозила на своем саленге (мотоцикле с боковой тележкой) и продавала скупщикам.

Госпожу Юпу арестовали в ходе расследования кражи кондиционера, совершенной 4 ноября. Получив заявление от жительницы Вичита, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и вышли на подозреваемую по номеру ее саленга, попавшего в объективы CCTV.

При обыске в доме подозреваемой обнаружили и изъяли в качестве улик болторез, который она использовала для демонтажа кондиционеров, а также одежду, в которой она была в ночь последнего преступления.

На допросе женщина созналась в серии из девяти похожих краж, совершенных ранее в Раваи, на Bypass Rd., на Chao Fa West Rd. и в других местах. В некоторых случаях женщина из-за давности событий не могла вспомнить точные детали. Однако, как следует из отчета полиции, внешние блоки кондиционеров были типичным объектом ее интереса, несмотря на массу и крупные габариты добычи.

«Причина лежит в экономических трудностях, которые вызвала на Пхукете пандемия COVID-19. Многие предприниматели приостановили бизнес и оставили заведения покинутыми, что, в свою очередь, привлекает внимание преступников, похищающих различное имущество из пустующих зданий. Затем на фоне улучшения экономики бизнесмены возвращаются для возобновления работы и обнаруживают пропажи», – заявила полиция Вичита.

«Полицейский участок Вичита на фоне проведенного расследования хотел бы призвать операторов бизнеса регулярно инспектировать свои здания [оставленные без присмотра]. В случае пропажи имущества следует незамедлительно сообщать об этом, чтобы полиция могла отследить и арестовать злоумышленников», – добавили правоохранители.

 

 

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