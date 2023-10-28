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Полиция предупреждает о мошенниках у банкоматов

Правоохранительные органы Таиланда выпустили предупреждение в связи с распространением у мошенников простой, но эффективной уловки по безопасному обналичиванию незаконно полученных средств. Как предупреждает отдел расследований полиции Бангкока (IDMB) преступники дежурят у банкоматов и просят случайных людей помочь им снять деньги с их карты. Мошенник делает вид, что у него якобы что-то не получается, и просит о помощи того, кто покажется ему готовым проявить сочувствие. В итоге камера фиксирует вывод краденных денег абсолютно случайным человеком, который не был причастен к их хищению. Это и затрудняет расследование, и создает проблемы человеку, чье лицо попало в объектив.

Новости Пхукета

28 Октября 2023, 09:00 AM
Полиция предупреждает о мошенниках, использующих случайных людей для снятия средств с подставных счетов. Фото: ILO Asia Pacific

Полиция предупреждает о мошенниках, использующих случайных людей для снятия средств с подставных счетов. Фото: ILO Asia Pacific

Из публикации следует, что подобная уловка распространена у лиц, занимающихся дистанционными видами мошенничества для вывода уже похищенных средств с подставных банковских счетов. Вместо того, чтобы самому снимать деньги с карты, человек притворяется, что не может справиться с банкоматом, и просит помощи у оказавшегося рядом человека, допустим, стоящего за ним в очереди к АТМ.

Суть приема состоит не в том, чтобы похитить деньги у случайной жертвы. Задача мошенника – вывести уже переведенные на подставной счет средства, но так, чтобы в объектив встроенной в банкомат камеры попало не его лицо, а лицо другого человека.

«[Когда начинается расследование хищения] вызов в полицию получает жертва, поскольку именно она оказывается лицом, снимавшим деньги», – указывает IDMB.

Отметим, что ранее в этом году в Таиланде вступил в силу Декрет о противодействии киберпреступности, по которому в стране было введено серьезное наказание за предоставление третьим лицам сим-карт, банковских карт и счетов для использования в противоправных целях. Максимальное наказание за помощь мошенникам – до пяти лет тюрьмы и/или до 500 тыс. бат штрафа.

В качестве другой меры по борьбе с мошенничеством был введен запрет на анонимное внесение средств на банковские счета через аппараты CDM. Теперь для того, чтобы пополнить свой или чужой счет через банкомат с функцией приема наличных требуется подтверждение личности, к примеру, при помощи банковской карты.

 

 

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