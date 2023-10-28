Полиция предупреждает о мошенниках у банкоматов

Из публикации следует, что подобная уловка распространена у лиц, занимающихся дистанционными видами мошенничества для вывода уже похищенных средств с подставных банковских счетов. Вместо того, чтобы самому снимать деньги с карты, человек притворяется, что не может справиться с банкоматом, и просит помощи у оказавшегося рядом человека, допустим, стоящего за ним в очереди к АТМ.
Суть приема состоит не в том, чтобы похитить деньги у случайной жертвы. Задача мошенника – вывести уже переведенные на подставной счет средства, но так, чтобы в объектив встроенной в банкомат камеры попало не его лицо, а лицо другого человека.
«[Когда начинается расследование хищения] вызов в полицию получает жертва, поскольку именно она оказывается лицом, снимавшим деньги», – указывает IDMB.
Отметим, что ранее в этом году в Таиланде вступил в силу Декрет о противодействии киберпреступности, по которому в стране было введено серьезное наказание за предоставление третьим лицам сим-карт, банковских карт и счетов для использования в противоправных целях. Максимальное наказание за помощь мошенникам – до пяти лет тюрьмы и/или до 500 тыс. бат штрафа.
В качестве другой меры по борьбе с мошенничеством был введен запрет на анонимное внесение средств на банковские счета через аппараты CDM. Теперь для того, чтобы пополнить свой или чужой счет через банкомат с функцией приема наличных требуется подтверждение личности, к примеру, при помощи банковской карты.