Полиция предупреждает о мошенниках у банкоматов

Правоохранительные органы Таиланда выпустили предупреждение в связи с распространением у мошенников простой, но эффективной уловки по безопасному обналичиванию незаконно полученных средств. Как предупреждает отдел расследований полиции Бангкока (IDMB) преступники дежурят у банкоматов и просят случайных людей помочь им снять деньги с их карты. Мошенник делает вид, что у него якобы что-то не получается, и просит о помощи того, кто покажется ему готовым проявить сочувствие. В итоге камера фиксирует вывод краденных денег абсолютно случайным человеком, который не был причастен к их хищению. Это и затрудняет расследование, и создает проблемы человеку, чье лицо попало в объектив.

Новости Пхукета

28 Октября 2023, 09:00 AM

Полиция предупреждает о мошенниках, использующих случайных людей для снятия средств с подставных счетов. Фото: ILO Asia Pacific