Полиция предупреждает магазины о действующих на Пхукете о кардерах

Центральный полицейский участок провинции Пхукет выпустил предупреждение для магазинов о действующих на острове иностранных мошенниках, совершающих крупные покупки по краденым или поддельным банковским картам. Сотрудников торговых точек попросили быть бдительными и более тщательно проверять, действительно ли покупку совершает законный владелец банковской карты.

Новости Пхукета

Официальное предупреждение на бланке полиции Пхукета было опубликовано 12 февраля на странице Phuket Info Center, связанной с офисом губернатора провинции. Дата на документе – 29 января, однако ни один полицейский участок (включая выпустивший предупреждение центральный) на своих страницах его не публиковали. Phuket Info Center в тексте публикации указывает в качестве источника полицию Патонга, но она тоже не размещала подобного уведомления в открытом доступе.

В полицейском предпупреждении говорится о том, что на острове действует группа иностранных преступников, ворующих кредитные карты для совершения по ним крупных покупок в местных магазинах. Подробности конкретных случаев не приводятся, однако указывается, что злоумышленники могут приобретать, к примеру, золотые украшения или смартфоны производства Apple последних моделей.

Описывая модель поведения кардеров, полиция говорит, что они предпочитают приходить в выбранный магазин ближе к закрытию, когда «персонал торопится продать товар и не имеет времени проверить [личность держателя карты]».

При этом злоумышленник готов по требованию продавца предъявить паспорт на то имя, которое указано на карте. Полиция Пхукета утверждает, что предъявляемые документы – поддельные.

Правоохранительные органы рекомендуют продавцам дорогостоящей продукции следующие меры предосторожности:

1. Проверять предъявляемый паспорт и карту на совпадение не только имен, но и подписей. Просить человека снять маску для сличения с фотографией и самостоятельно фотографировать покупателя. Просить показать дополнительный документ, удостоверяющий личность, такой как водительские права. Делать копии показываемых документов.

2. Просить подтвердить законность обладания картой путем демонстрации привязки к номеру мобильного телефона или наличия в телефоне приложения для мобильного банкинга (показать, к примеру, пришедшее уведомление после совершения транзакции).



3. Проверять информацию о месте проживания покупателя путем звонка в названный им отель или другое место размещения.

Phuket Info Center в своем сообщении приводит фотографию одного подозреваемого и краткую информацию о нем. Это мужчина азиатской внешности с паспортом гражданина США. Рост или цвет волос в тексте не указаны, говорится только об одежде и аксессуарах: белая бейсболка, черные кроссовки, небольшая черная сумка. На фото он изображен также в светлых шортах и бордовой рубашке-поло, на лице у мужчины медицинская маска.