Полиция предупредила потенциальных моделей о риске сексуальных домогательств

Штаб полиции по восьмому региону выпустил официальное предупреждение для девушек, ищущих работу в модельном бизнесе. В предупреждении говорится о риске сексуальных домогательств со стороны предлагающих подобную работу лиц.

Таньялак Сакут

12 Июля 2019, 09:44 AM

Полиция выпустила официальное предупреждение для девушек, ищущих работу в модельном бизнесе. Копия документа есть в распоряжении The Phuket News.