Полиция предупредила потенциальных моделей о риске сексуальных домогательств

Предупреждение было выпущено после того, как две несовершеннолетние девушки подали заявления о домогательствах со стороны некого мужчины, обещавшего им участие в съемках. Делом занимается специальная группа сотрудников полиции, собранная 2 июля. Первый из расследуемых случаев произошел на Пхукете, второй – в провинции Пханг-Нга.
Официальный представитель штаба полиции по восьмому региону генерал-майор Ануча Ромаянант заявил The Phuket News, что полиция уже допросила подозреваемого, 30-летнего гражданина Таиланда. Мужчине были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних и изъятии несовершеннолетнего из семьи. Подозреваемый полностью отверг все обвинения.
Других подробностей генерал Ромаянант не раскрыл, но заверил, что штаб полиции по восьмому региону «решительно настроен поддерживать мир в зоне своей юрисдикции».
«Мы распорядились организовать наблюдение в зонах риска, где могут происходить домогательства. Если у вас есть информация, которая может нам помочь, пожалуйста, в любое время суток звоните по телефону 076-212 129», – заявил генерал корреспонденту The Phuket News.