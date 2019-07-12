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Полиция предупредила потенциальных моделей о риске сексуальных домогательств

Штаб полиции по восьмому региону выпустил официальное предупреждение для девушек, ищущих работу в модельном бизнесе. В предупреждении говорится о риске сексуальных домогательств со стороны предлагающих подобную работу лиц.

Таньялак Сакут

12 Июля 2019, 09:44 AM
Полиция выпустила официальное предупреждение для девушек, ищущих работу в модельном бизнесе. Копия документа есть в распоряжении The Phuket News.

Полиция выпустила официальное предупреждение для девушек, ищущих работу в модельном бизнесе. Копия документа есть в распоряжении The Phuket News.

Предупреждение было выпущено после того, как две несовершеннолетние девушки подали заявления о домогательствах со стороны некого мужчины, обещавшего им участие в съемках. Делом занимается специальная группа сотрудников полиции, собранная 2 июля. Первый из расследуемых случаев произошел на Пхукете, второй – в провинции Пханг-Нга.

Официальный представитель штаба полиции по восьмому региону генерал-майор Ануча Ромаянант заявил The Phuket News, что полиция уже допросила подозреваемого, 30-летнего гражданина Таиланда. Мужчине были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних и изъятии несовершеннолетнего из семьи. Подозреваемый полностью отверг все обвинения.

Других подробностей генерал Ромаянант не раскрыл, но заверил, что штаб полиции по восьмому региону «решительно настроен поддерживать мир в зоне своей юрисдикции».

«Мы распорядились организовать наблюдение в зонах риска, где могут происходить домогательства. Если у вас есть информация, которая может нам помочь, пожалуйста, в любое время суток звоните по телефону 076-212 129», – заявил генерал корреспонденту The Phuket News.



 

 

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