Полиция предупредила о тюрьме и штрафах за езду на аквабайках без прав

Морская полиция Таиланда выпустила напоминание о том, что водные мотоциклы требуют наличия шкиперской лицензии на управление ими, а за езду без прав предусмотрено наказание в виде лишения свободы или штрафа. Закон относит водные мотоциклы к той же категории, что и спидботы, так что у управляющего ими человека должна быть шкиперская лицензия второго класса. Наказание за езду без прав – до полугода тюрьмы и/или 1-10 тыс. бат. Правда, прокатчики аквабайков не говорят об этом туристам, равно как и о том, что им придется платить за любую царапину на технике, зачастую даже имевшуюся до аренды.

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Предупреждение о штрафах за езду на аквабайках без прав было опубликовано на странице Морской полиции в Facebook по следам инспекции на пляже Банг-Тао в тамбоне Чернг-Талей. Ведомство не указало дату проведения инспекции, но на некоторых фото сохранилась информация о дате снимков – 16 марта. Сама публикация была размещена в сети во второй половине дня 17 числа. В воскресенье, 19 марта, постом поделилась связанная с офисом губернатора страница Phuket Info Center.

В ходе проверки прокатов аквабайков полицейские, согласно сообщению в Facebook, выявили несколько единиц незарегистрированной техники – это является стандартной претензией властей к лицам, занимающимся прокатом jet ski. Операторы были задержаны и доставлены в полицейский участок для предъявления обвинений в нарушении соответствующих статей Закона о навигации в тайских водах.

«Что касается аквабайков, техника должна быть надлежащим образом зарегистрирована, а управляющий ей человек должен иметь шкиперскую лицензию указанного в законе типа [второго класса – прим. ред.]. За управление водным мотоциклом без прав закон предусматривает наказание вплоть до шести месяцев тюрьмы и/или до 1-10 тыс. бат штрафа. Использование незарегистрированного аквабайка карается штрафом в размере до 10 тыс. бат», – предупредила морская полиция.

Ведомство добавило, что по следам инспекции с местной полицией была достигнута договоренность о «регулярных инспекциях судов, особенно во время массового присутствия туристов» на Пхукете.

Редакция The Phuket News и «Новостей Пхукета» ранее неоднократно указывала в публикациях по теме аквабайков, что закон требует наличия у управляющего мотоциклом человека шкиперской лицензии, однако власти вспоминают об этом только после резонансных инцидентов, связанных с безопасностью отыхающих (включая случаи гибели и получения травм).

Все основные кампании по упорядочиванию бизнеса по прокату jet ski сводятся к тому, чтобы операторы не занимали не выделенные им места на пляже, должным образом регистрировали технику, а также оформляли страховку на случай повреждения аквабайков. Последнее, согласно заявлениям официальных лиц, должно предотвращать вымогательство денег у туристов за царапины и сколы, получаемые байками во время аренды. При этом власти Пхукета игнорируют тот факт, что зачастую – как и в случае со скутерами – операторы требуют деньги с туристов за повреждения, которые уже имелись до аренды. К ответственности за мошенничество прокатчиков привлекают редко.