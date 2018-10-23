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Полиция получила указание более усердно работать на Пхукете

Заместитель начальника Королевской полиции Таиланда генерал Чалермкиат Сриворакхан нанес визит на Пхукет и выступил перед сотрудниками полиции восьмого региона, отдав им распоряжение усилить борьбу за соблюдение закона на острове и в соседних провинциях региона.

Новости Пхукета

23 Октября 2018, 01:35 PM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Генерал Сриворакхан посетил находящийся в Май-Кхао штаб полиции по восьмому региону в понедельник, 22 октября. Выступая перед коллегами, генерал отдал распоряжение усилить работу по всем направлениям полицейской деятельности, включая превентивные меры по борьбе с преступностью, расследование совершенных преступлений, поиск находящихся в розыске лиц, регулирование ситуации на автомобильных дорогах и повышение уверенности туристов в своей безопасности.

Генерал отметил, что отдельное внимание должно быть сконцентрировано на борьбе с незаконным оборотом оружия и наркотиков, а также на поиске подозреваемых, числящихся в розыске.

Отдельно господин Сриворакхан подчеркнул, что в случаях, где возможно мирное урегулирование конфликтов, полиция должна отдавать приоритет соответствующему подходу, который и быстрее с точки зрения производства, и оставляет у граждан благоприятное впечатление от полицейской работы.

Также генерал обратил внимание на необходимость противодействовать поставкам наркотиков в провинции восьмого региона, «особенно их проникновению в развлекательные заведения». В случае с последними полиция также получила предписание строго следить за соблюдением барами и клубами разрешенных часов работы. Сейчас все развлекательные заведения Пхукета должны закрываться не позже полуночи, заведения на Бангла-Роуд в Патонге и Тайна-Роуд в Кароне – не позже 1:00 ночи.

 

 

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