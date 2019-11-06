Полиция получила приказ усилить борьбу с преступностью к Лой Кратхонгу

Почти 500 сотрудников полиции, представителей других силовых структур и волонтеров собрались перед полицейским участком Пхукет-Тауна вечером 5 ноября, чтобы получить приказ регионального командования об усилении мер по борьбе с преступностью и защите людей в Лой Кратхонг и дни перед фестивалем.

Новости Пхукета

6 Ноября 2019, 12:54 PM

Фото: Phuket Provincial Police

Приказ о повышении бдительности и усилении работы озвучил заместитель главы полиции по восьмому региону генерал-майор Тирапхон Тхипджарон, ранее возглавлявший правоохранительные органы непосредственно провинции Пхукет.

«Важно усилить работу по обеспечению безопасности и предотвращению преступлений. В Лой Кратхонг и предшествующие фестивалю дни преступлений быть не должно. С сегодняшнего дня сотрудники правоохранительных органов должны быть готовы особо строго следить за соблюдением закона и защищать людей», – заявил генерал-майор Тхипджарон.

Приказ был адресован, среди прочих, сотрудникам дорожной и морской полиции, обеспечивающим безопасность на наземном и водном транспорте соответственно.

Отметим, что непосредственно в день массового смотра сил у полицейского участка Пхукет-Тауна был опубликован очередной отчет полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия. В ходе трех не связанных друг с другом рейдов были задержаны четыре человека, у которых изъяли 5,72 г кристаллического метамфетамина, около 1,68 кг листьев кратома, самодельный пистолет и винтовку, боеприпасы различных калибров. Против всех задержанных были возбуждены дела по соответствующим статьям уголовного кодекса.