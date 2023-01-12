Полиция подвела итоги предновогодних рейдов против криминала

Заместитель начальника полиции Таиланда генерал Сурачет Хакпан, также известный под прозвищем Биг Джоук, приехал на Пхукет, чтобы принять участие в презентации итогов антикриминальной кампании, проходившей перед новым годом в семи провинциях южного Таиланда, составляющих восьмой регион. Штаб полиции по восьмому региону находится на Пхукете.

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Мероприятие, на котором были презентованы итоги традиционного антикринимального блица, прошло 11 января в штабе региональной полиции. На пресс-конференции также присутствовал генера-майор Ванчай Экапхонпхит из полиции по восьмому региону и другие офицеры.

Как сообщила PR-служба администрации Пхукета, антикриминальная кампания была прямо связана с возобновление туризма и направлена на обеспечение безопасности отдыхающих, а также укрепление имиджа Таиланда как туристического направления.

В рамках пятидневного блица с 19 по 23 декабря полицейские провели 517 рейдов, направленных на борьбу с незаконным оборотом оружия, взрывчатки и наркотиков, проституцией и «влиятельными людьми».

«Цели включали квартиры, гестхаусы, виллы, резорты, все виды криминальных синдикатов, чья деятельность негативно сказывается на людях и туристах», – заявила PR Phuket.

«Между 19 и 23 декабря были отработаны более 517 целей в семи провинциях, а именно: Сураттхани – 112 целей, Накхон-Сри-Тхаммарат – 88, Чумпхон – 79, Краби – 75, Пхукет – 66, Пханг-Нга – 54, Ранонг – 43», – добавила PR-служба. На странице полиции по восьмому региону информация пока не публиковалась.

В ходе проведенных рейдов в семи провинциях были изъяты 88 единиц огнестрельного оружия (полиция включает в это число и пневматику), 1199 единиц боеприпасов, более 430 тыс. таблеток метамфетамина и 305 г наркотика в кристаллической форме. Количество арестованных составило 619 подозреваемых.

«Больше всего арестов по делам об оружии было в Накхон-Сри-Тхаммарате – 32 единицы оружия. Следом расположились Сураттхани (19 единиц) и Чумпхон (14 единиц)», – добавила PR Phuket, не приведя показателя по не входящему в первую тройку Пхукету.

Публикация заканчивается повторение тезиса о том, что полиция стремится сделать Таиланд более безопасным местом для граждан страны и зарубежных туристов, причем туристическим местам в этой работе уделяется особое внимание.

В частности, на Пхукете продолжаются регулярные ночные патрули популярных у туристов локаций, таких как Бангла-Роуд. К патрулированию привлекаются волонтеры территориальной обороны OrSor, причем в списке стоящих перед ними задач значится не только борьба с уличной преступностью, но и предотвращение «символических акций» насильственного характера. Официальные лица неизменно упоминают это в своих пресс-релизах, но без уточнения, от кого они ждут подобного.