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Полиция подтвердила сообщения об убийстве туристом из Китая своей жены на Пхукете

Туристическая полиция Пхукета подтвердила достоверность сообщений о том, что 29-летний турист из Китая Чжан Цзя был задержан по обвинению в убийстве своей жены Чжан Ифань и сейчас находится под стражей на острове.

14 Декабря 2018, 09:54 AM

Как рассказал капитан туристической полиции Эккачай Сири, китаец был помещен под стражу еще 2 ноября. По словам капитана, иностранец сознался в том, что утопил супругу в бассейна «частного люксового отеля» на Камале. Произошло это 29 ноября.

«Сейчас он находится в тюрьме провинции Пхукет и ожидает суда», – заявил капитан Сири.

По словам офицера, полиция допросила господина Чжана после получения сообщения о том, что его супруга утонула в бассейне, после чего разрешила ему покинуть страну и вернуться в Китай вместе с маленькой дочерью. Оставив ребенка с родственниками, господин Чжан вернулся на Пхукет, чтобы забрать тело жены. Однако к этому моменту у полиции уже имели серьезные сомнения в том, что она погибла в результате несчастного случая. На допросе 2 ноября китаец сознался в убийстве.

По словам китайца, жену он убил в ходе семейной ссоры. Однако газета Shanghai.ist пишет, что мотивом могли быть деньги. Родственники погибшей женщины заявили, что перед поездкой на Пхукет господин Чжан застраховал жизнь своей супруги в десятке компаний на общую сумму свыше 30 млн юаней (больше 140 млн бат), при этом получателем всех денег в случае смерти жены значился он сам. Соответствующие сообщения циркулируют в тайской прессе с начала этой неделе, но капитан Эккачай Сири заявил The Phuket News, что ему об этом ничего не известно.

«На допросах господин Чжан ничего не говорил о страховках. Он утверждал, что просто потерял самоконтроль в ходе ссоры с супругой. Поэтому полиция версию о страховках не изучала», – заявил капитан Сири.

 

 

 

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