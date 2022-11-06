Полиция подтвердила падение цен на ябу контрольной закупкой

Заявления властей о многократном снижении цен на метамфетамин в таблетках (яба) получили наглядное подтверждение в ходе полицейской операции в Лопбури 3 ноября. Там сотрудники полиции в гражданской одежде приобрели у 24-летнего дилера 2 тыс. таблеток за всего лишь 4 тыс. бат, то есть по два бата за таблетку. Еще несколько лет назад уличная цена одной таблетки (при покупке «в розницу») колебалась в пределах 100-300 бат.

Новости Пхукета

6 Ноября 2022, 11:35 AM

Таблетки ябы. Основной действующий компонент – метамфетамин. Фото: Apichit Jinakul / Bangkok Рost

Полицейские провели контрольную закупку на Naraesuan Rd., неподалеку от базы третьего полка сил специального назначения Таиланда, отмечает Bangkok Post. На дилера следователей навели двое подозреваемых, задержанных ранее ранее с 168 таблетками ябы. Полицейские решили не затягивать и в тот же день арестовали их поставщика, выманив якобы на сделку по продаже наркотиков.

Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) падение цен связано с «экстремальными объемами» производства метамфетамина в регионе. Основным центром является Мьянма, а Таиланд, как признали недавно сами местные власти, выступают крупнейшим экспортером ключевого прекурсора для метамфетамина – цианида натрия.

В последний год Таиланд импортировал 1150 тонн цианида натрия и одновременно экспортировал 810 тонн в Мьянму, откуда традиционно местные наркоторговцы получают уже готовый товар. Если удается доставить его дальше на юг и переправить через границу в Малайзию, то цена возрастает многократно.

«Синдикаты организованной преступности и вооруженные формирования использовали пандемию и политическую нестабильность в регионе Золотого треугольника и пограничных районов Мьянмы для расширения производства в прошлом году», – цитирует Bangkok Post базирующегося в тайской столице представителя UNODC Джереми Дугласа.

По его данным, за пределами Золотого треугольника сейчас функционируют лишь единичные нарколаборатории. Весь регион фактически снабжается метамфетамином из одного производственного центра, который стабильно увеличивает поставки. При этом, отмечает Дуглас, «правительства и государственные агентства продолжают сообщать об одном и том же источнике».

На падение уличной стоимости метамфетамина уже много лет указывают и пхукетские власти, однако пока что ни в одном из публичных отчетов не назывался конкретный порядок цен. Упомянутая розничная цена в 100-300 бат за таблетку долгое время считалась «нормой» при продаже небольших объемов. При поставке крупных партий цены были ниже.

При этом провинция Лопбури, где полицейские купили 2 тыс. таблеток за 4 тыс. бат, отнюдь не является приграничным регионом, она находится всего в паре часов езды от Бангкока. Хотя полиция, конечно, не уточнила, насколько обычным являлся такой уровень цен для дилера, который был арестован 3 ноября в Лопбури.

Напомним, что именно с последствиями употребления метамфетамина для психики связывают действия полицейского, совершившего массовое убийство детей в провинции Нонг-Буа-Лампху в начале октября этого года. Полицейский к тому моменту уже был уволен из органов в связи с возбуждением против него дела о хранении метамфетамина. Знавшие мужчину люди отмечали его нестабильное поведение и прямо говорили о наркотиках.