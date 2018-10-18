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Полиция подтвердила отсутствие прогресса в деле о нападении на туриста в Раваи

Спустя три недели после нападения на туриста из германии в Раваи полиция так и не установила личности подозреваемых, несмотря на то что инцидент произошел у минимаркета с камерами наружного видеонаблюдения.

Тави Адам

18 Октября 2018, 05:02 PM
Полиция до сих пор не установила личности мужчин, избивших гражданина Германии в Раваи 27 сентября.

Полиция до сих пор не установила личности мужчин, избивших гражданина Германии в Раваи 27 сентября.

Заместитель начальника полиции Чалонга Сомсак Сумпракан подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что его коллегам так и не удалось установить личности четырех мужчин, избивших туриста из Германии Патрика Старке перед минимаркетом 7-Eleven в Раваи (см. здесь).

Как заявил подполковник, пострадавший не смог достаточно хорошо вспомнить события 27 сентября, когда произошло нападение, а записи с камер уличного видеонаблюдения оказались нечеткими.

«Поэтому нам трудно установить личности этих четверых», – заявил подполковник Сумпракан спустя три недели после нападения.

Как пояснил офицер, на определенном этапе расследования у полиции появились подозреваемые, но когда их фотографии показали Патрику Старке, тот заявил, что это не те люди.

«Это значит, что сотрудникам полиции пришлось начать все с самого начала», – развел руками подполковник Сумпракан.

Офицер не уточнил, покинул ли потерпевший Таиланд или до сих пор находится в стране.

Напомним, гражданин Германии Патрик Старке был госпитализирован вечером 27 сентября после того, как его избили четыре человека у минимаркета 7-Eleven на углу Sai Yuan Rd. и Sai Yuan Soi 11. Врачам пришлось наложить иностранцу несколько швов, после чего его выписали из больницы.

В беседе с «Новостями Пхукета» 8 октября шеф полиции Чалонга Пакайот Танонгсак заявлял, что получение ордеров на арест – вопрос ближайших дней.

 

 

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