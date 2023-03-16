Полиция по восьмому региону присоединилась к делу о несовершеннолетних проститутках в Патонге

На фоне скандала генерал сперва приехал из своего офиса в Май-Кхао в окружную управу Кату и ознакомился с ходом расследования дела о несовершеннолетних социальных работницах.
В публикации о визите говорится, что генерал Течакасем получил инструкцию лично заняться делом от начальника полиции всего Таиланда. Тот, в частности, подчеркнул важность привлечь к ответственности всех причастных лиц. Впрочем, в сообщении о визите генерала Течакасема не уточняется, кого можно считать причастными.
После посещения окружной управы генерал Течакасем направился в полицейский участок Патонга, куда также прибыли представители руководства пхукетской полиции из Пхукет-Тауна и следователи из штаба по восьмому региону.
Наконец, генерал посетил сам бар Velvet на Soi Sea Dragon. В момент визита офицера и сопровождавших его лиц пустовал не только сам бар, уличенный в торговле несовершеннолетними девушками, но и вся улица. О том, что по ночам там кипит жизнь, напоминали только вывески других заведений развлекательного профиля.