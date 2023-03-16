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Полиция по восьмому региону присоединилась к делу о несовершеннолетних проститутках в Патонге

Заместитель главы Королевской полиции Таиланда по восьмому региону генерал-майор Васан Течакасем Wasan посетил Soi Sea Dragon на Бангла-Роуд и провел совещание в полицейском участке Патонга после того, как местный бар Velvet попался на торговле несовершеннолетними девушками. Проверку инициировал Бангкок после того, как получил информацию от американской организации Operation Underground Railroad, оказывающей помощь жертвам сексуальной эксплуатации. На фотографиях с рейда 15 марта сотрудников полиции видно не было, операцию по американской жалобе осуществлял специальный отдел Департамента администрирования провинций (DOPA).

Новости Пхукета

17 Марта 2023, 10:00 AM
Замглавы региональной полиции приехал в Патонг в связи с делом о несовершеннолетних проститутках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Замглавы региональной полиции приехал в Патонг в связи с делом о несовершеннолетних проститутках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Замглавы региональной полиции приехал в Патонг в связи с делом о несовершеннолетних проститутках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Замглавы региональной полиции приехал в Патонг в связи с делом о несовершеннолетних проститутках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Замглавы региональной полиции приехал в Патонг в связи с делом о несовершеннолетних проститутках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Замглавы региональной полиции приехал в Патонг в связи с делом о несовершеннолетних проститутках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Замглавы региональной полиции приехал в Патонг в связи с делом о несовершеннолетних проститутках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Замглавы региональной полиции приехал в Патонг в связи с делом о несовершеннолетних проститутках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Замглавы региональной полиции приехал в Патонг в связи с делом о несовершеннолетних проститутках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Замглавы региональной полиции приехал в Патонг в связи с делом о несовершеннолетних проститутках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Замглавы региональной полиции приехал в Патонг в связи с делом о несовершеннолетних проститутках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Замглавы региональной полиции приехал в Патонг в связи с делом о несовершеннолетних проститутках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Замглавы региональной полиции приехал в Патонг в связи с делом о несовершеннолетних проститутках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Замглавы региональной полиции приехал в Патонг в связи с делом о несовершеннолетних проститутках. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На фоне скандала генерал сперва приехал из своего офиса в Май-Кхао в окружную управу Кату и ознакомился с ходом расследования дела о несовершеннолетних социальных работницах.

В публикации о визите говорится, что генерал Течакасем получил инструкцию лично заняться делом от начальника полиции всего Таиланда. Тот, в частности, подчеркнул важность привлечь к ответственности всех причастных лиц. Впрочем, в сообщении о визите генерала Течакасема не уточняется, кого можно считать причастными.

После посещения окружной управы генерал Течакасем направился в полицейский участок Патонга, куда также прибыли представители руководства пхукетской полиции из Пхукет-Тауна и следователи из штаба по восьмому региону.

Наконец, генерал посетил сам бар Velvet на Soi Sea Dragon. В момент визита офицера и сопровождавших его лиц пустовал не только сам бар, уличенный в торговле несовершеннолетними девушками, но и вся улица. О том, что по ночам там кипит жизнь, напоминали только вывески других заведений развлекательного профиля.

 

 

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