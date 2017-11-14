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Полиция Пхукета за год не сообщила о 1730 нарушителях визового режима

Полиция Пхукета отчиталась перед региональным штабом о числе нарушителей визового режима, информация о которых не передавалась в Иммиграционное бюро.

Новости Пхукета

14 Ноября 2017 14:26:29

На Пхукете продолжается расследование дела о масштабных нарушениях процедур полицейскими при задержании нарушителей визового режима. Как следует из докладной записки, которую руководство полиции Пхукета направило в штаб по 8 региону, количество нарушений может быть на порядок выше, чем предполагалось изначально.  В двух третях случаев полицейские не сообщали о нарушителях в Иммиграционное бюро для их депортации и занесения в черные списки.

Как писала газета Bangkok Post (см. здесьрасследование началось на прошлой неделе по распоряжению заместителя главы тайской полиции Сривары Рансибрахманакуна. Издание приводило слова генерала Расибрахманакуна о том, что коррумпированные пхукетские полицейские могли получать ежемесячно около 100 млн бат от нелегально проживающих на острове иностранцев за то, что их данные не передавались Иммиграционному бюро. По словам генерала, депортации и попадания в черный список таким образом избежали 142 человек.

Как заявил генерал, проверка проводится в отношении 15 пхукетских полицейских. Кроме того, с Пхукета были переведены бывший шеф полиции Патонга Чайват Уйкам и один из его заместителей. 

В рамках расследования руководство полиции Пхукета потребовало от всех полицейских участков предоставить данные о количестве задержаний иностранцев за нарушения визового режима с «октября 2016 года по октябрь 2017 года», чтобы эту информацию можно было сравнить со статистикой Иммиграционного бюро. В воскресенье, 12 ноября, соответствующий список был передан в штаб полиции по 8 региону, а на следующий день информация стала публичной.

Согласно отчету, подписанному заместителем начальника полиции Пхукета Пираютом Караджади, за отчетный период на острове были задержаны 2415 нарушителей визового законодательства, однако в Иммиграционное бюро была передана информация лишь о 685 случаях. Данные о 1730 задержаниях в профильное ведомство переданы не были.

Больше всего нарушений было зафиксировано в Патонге. Этот участок передал в Иммиграционное бюро данные о 52 нарушителях, тогда как всего было задержано 862 человека. При этом в полицейском участке Пхукет-Тауна нарушений зафиксировано не было вовсе.

Статистика по каждому участку доступна ниже:

Участок

Задержано

Передано в Иммиграционное бюро

Не учтено

Саку

76

3

73

Таланг

78

16

62

Чалонг

171

52

119

Карон

344

95

249

Камала

269

145

124

Тха-Чат-Чай

20

2

18

Чернг-Талей

75

60

15

Патонг

862

52

810

Катху

98

27

71

Вичит

248

59

189

Пхукет-Таун

174

174

0

Всего

2415

685

1730

 

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