Полиция Пхукета за год не сообщила о 1730 нарушителях визового режима

Полиция Пхукета отчиталась перед региональным штабом о числе нарушителей визового режима, информация о которых не передавалась в Иммиграционное бюро.

14 Ноября 2017 14:26:29

На Пхукете продолжается расследование дела о масштабных нарушениях процедур полицейскими при задержании нарушителей визового режима. Как следует из докладной записки, которую руководство полиции Пхукета направило в штаб по 8 региону, количество нарушений может быть на порядок выше, чем предполагалось изначально. В двух третях случаев полицейские не сообщали о нарушителях в Иммиграционное бюро для их депортации и занесения в черные списки.

Как писала газета Bangkok Post (см. здесь) расследование началось на прошлой неделе по распоряжению заместителя главы тайской полиции Сривары Рансибрахманакуна. Издание приводило слова генерала Расибрахманакуна о том, что коррумпированные пхукетские полицейские могли получать ежемесячно около 100 млн бат от нелегально проживающих на острове иностранцев за то, что их данные не передавались Иммиграционному бюро. По словам генерала, депортации и попадания в черный список таким образом избежали 142 человек.

Как заявил генерал, проверка проводится в отношении 15 пхукетских полицейских. Кроме того, с Пхукета были переведены бывший шеф полиции Патонга Чайват Уйкам и один из его заместителей.

В рамках расследования руководство полиции Пхукета потребовало от всех полицейских участков предоставить данные о количестве задержаний иностранцев за нарушения визового режима с «октября 2016 года по октябрь 2017 года», чтобы эту информацию можно было сравнить со статистикой Иммиграционного бюро. В воскресенье, 12 ноября, соответствующий список был передан в штаб полиции по 8 региону, а на следующий день информация стала публичной.

Согласно отчету, подписанному заместителем начальника полиции Пхукета Пираютом Караджади, за отчетный период на острове были задержаны 2415 нарушителей визового законодательства, однако в Иммиграционное бюро была передана информация лишь о 685 случаях. Данные о 1730 задержаниях в профильное ведомство переданы не были.

Больше всего нарушений было зафиксировано в Патонге. Этот участок передал в Иммиграционное бюро данные о 52 нарушителях, тогда как всего было задержано 862 человека. При этом в полицейском участке Пхукет-Тауна нарушений зафиксировано не было вовсе.

Статистика по каждому участку доступна ниже: