Полиция Пхукета собирает помощь для жертв наводнений на юге Таиланда

Все полицейские участки Пхукета открыли пункты приема денежных средств, вещей и продуктов для жертв продолжающихся наводнений в Нахкон-Сри-Тхаммарте и Сураттхани. К настоящему момент от удара стихии погибли уже 24 человека, повреждены свыше 500 тыс. домов.

Таньялак СакутНовости Пхукета

8 Декабря 2020, 12:07 PM

Фото: Полиция Пхукета

В понедельник, 7 декабря, премьер-министр Прают Чан-Оча посетил Накхон-Сри-Тхаммарат, наиболее сильно пострадавший от обрушившейся на побережье стихии. В этой провинции зафиксировано 19 случаев гибели людей, повреждены около 180 тыс. домов. Дожди продолжаются с 25 ноября, вызванные ими наводнения считаются самыми серьезными в южном Таиланде за последние годы.

Чтобы помочь соотечественникам, полиция Пхукета начала кампанию по сбору пожертвований для пострадавших.

«Люди могут придти в ближайший полицейский участок и оставить пожертвования. Все вещи будут ежедневно свозиться в центральный полицейский участок провинции», – рассказал заместитель начальника полиции Пхукета полковник Сермпан Сириконг.

«Мы уже получили большое количество пожертвований, но продолжаем принимать новые, особенно такие вещи как одежда, продукты длительного хранения, питьевая вода, рис и другие необходимые вещи. Все они помогут людям, страдающим от наводнений в Накхон-Сри-Тхаммарате и Сураттхани», – добавил он.

Офицер затруднился сказать, когда именно будет организована доставка вещей непосредственно в пострадавшие регионы. Дата будет объявлена на странице полиции Пхукета в Facebook. Сейчас полицейские договариваются с муниципалитетами-получателями о распределении пожертвований среди нуждающихся.

«Другую информацию можно получить по телефону 076-212046», – добавил полковник Сириконг.

Отметим, что (в отличие от предыдущих подобных случаев) администрация Пхукета пока не организовала никаких активностей по сбору пожертвований. Местный офис Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM) тоже ничего подобного не сделал. По словам главы пхукетского отделения ведомства, для этого нужно распоряжение из Бангкока. Зато свою кампанию запустил муниципалитет Патонга.