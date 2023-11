Полиция Пхукета сняла обвинения с братьев Асхабовых

Чеченские бойцы ММА Хусейн и Хасан Асхабовы, арестованные в сентябре в рамках дела об ограблении гражданина Италии на Пхукете, были признаны непричастными к преступлению. Информация об этом появилась 25 ноября на странице спортивного сообщества Red Fury MMA в соцети VK. В сообщении Red Fury MMA говорится, что информация «официальная», но никакого подтверждения не приводится, в качестве источника страница указывает саму себя. Публикация иллюстрируется старой фотографией братьев, сами они ничего не писали о деле. После сентябрьского ареста Асхабовых знакомый с делом собеседник The Phuket News пояснял, что Хусейн и Хасан не принимали участия в самом ограблении и пытках. В отчете полиции они тоже фигурировали как «дополнительные подозреваемые». Никакой информации о том, почему Асхабовых арестовали в рамках этого дела, по-прежнему нет. Известно, что потерпевший был знаком с братьями, но без подробностей. Генконсульство РФ говорило в сентябре, что Асхабовых задержали по «обвинению в соучастии в грабеже», но, опять же, без конкретики.

27 Ноября 2023, 02:05 PM

Сообщение Red Fury MMA о снятии обвинений с Асхабовых. Страница говорит, что информация официальна, но в качестве источника указывает саму себя. Фото: Red Fury MMA

«Официально! С братьев Асхабовых сняты все обвинения и они уже на свободе. Пострадавшее лицо назвал имена спортсменов, но входе следствия выяснилось, что они не были причастны к данному происшествию. Теперь полиция собирается начать дело в отношении пострадавшего лица, за ложные показания», – говорится в сообщении на странице Red Fury MMA в социальной сети ВКонтакте.

Никакой другой информации о снятии обвинений нет, другие издания пока лишь повторяют пост Red Fury MMA, при этом администраторы по некой причине воздержали от публикации официального сообщения в своем же канале в Telegram и аккаунте в Instagram.

Из-за сентябрьского ареста у Хусейна Асхабова сорвался бой в промоушене UFC, запланированный на 7 октября. В публикации Red Fury MMA, говорится, что Хусейн должен провести свой следующий поединок в феврале или в марте, но без подробностей. В качестве источника информации коллектив Red Fury MMA указывает самих себя.

Полиция Пхукета с сентября не выпустила ни одного заявления касательно ареста Хусейна и Хасана Асхабовых в рамках дела об ограблении в Банг-Тао. Писавшие о деле тайские СМИ ограничились ссылками на статью The Phuket News, но сами к ней ничего не добавили. Однако сайт российского телеканала «Матч!» получил подтверждение ареста в генеральном консульстве РФ на Пхукете. Там озвучили ту же информацию, которая стала известна The Phuket News из полицейского отчета. Чеченских бойцов арестовали за «соучастие», но без указания, что именно им вменялось в вину.

Пытки на вилле в Банг-Тао

Полиция Пхукета арестовала братьев и Хасана Асхабовых во вторник, 5 сентября, но дело получило огласку только после того, как редакция The Phuket News ознакомилось с рапортом полиции тамбона Чернг-Талей в Бангкок. Согласно документу, чеченские спортсмены проходили о делу «дополнительными подозреваемыми» без указания, как именно они могли быть причастны. Генконсульство РФ на Пхукете сообщило, что задержание было произведено 4 сентября.

В отчете, копия которого есть у The Phuket News, говорится, что близнецы Хусейн и Хасан Асхабовы были арестованы на основании ордеров No. 479/2566 и No. 480/2566, выданных провинциальным судом Пхукета именно 4 числа, но формальный арест мог быть зафиксирован позже.

Ордера на арест были выданы в рамках расследования дела об «ограблении с особой жестокостью и причинении вреда здоровью посредством пыток». Расследование было начато 4 сентября.

В отчете начальника полиции Чернг-Талей полковника Чалермчая Херсавата говорилось, что в ходе нападения потерпевший лишился ценности и валюты на сумму более 10 млн бат, включая наручные часы Rolex, Patek Philippe и Graff, телефоны iPhone 13 и iPhone 14, компьютер Macbook, банковскую карту Abu Dhabi Islamic Bank. Также похитители узнали пин-код к карте.

Анонимный источник The Phuket News сообщил, что все вышеперечисленное было похищено у его знакомого итальянца с виллы в одном из курортных комплексов тамбонах Чернг-Талей в ночь с 3 на 4 сентября. Для получения денег и ценностей мужчину пытали.

По словам источника, незадолго до полуночи к итальянцу в дом проникли трое граждан Казахстана, которые связали его и начали применять физическое насилие, требуя отдать имеющиеся в доме ценности, а также предоставить доступ к криптовалютным счетам. В процессе мужчины связывались по телефону со своим координатором.

Через какое-то время нападавшие покинули виллу, оставив итальянца связанным. Во второй половине дня 4 сентября он выбрался на улицу, а в районе 15:00 камера видеонаблюдения сняла его перекатывающимся по дороге между домами. Руки мужчины были связаны за спиной, во рту был кляп.

Собеседник The Phuket News заявил, что нападавшие – три гражданина Казахстана – покинули Таиланд около 7:00 утра 4 сентября, вылетев за рубеж рейсом рейсом Пхукет-Дубай.

О том, как связаны с этим делом чеченские самбисты, информации не было и нет до сих пор. Однако источник заявил, что пострадавший итальянец был около года знаком с Асхабовыми, а ограбивших его граждан Казахстана никогда не видел.

На той же неделе, 8 сентября, полиция Пхукета давала большую пресс-конференцию, посвященную теме «русской мафии» на острове и преступности, связанной с Россией в широком понимании. Ограбление итальянца упомянуты не были.