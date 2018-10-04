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Полиция Пхукета разыскивает мужчину по подозрению в попытке изнасилования

Полиция Пхукета продолжает поиски неустановленного подозреваемого, которого две гражданки Таиланда обвинили в попытке изнасилования.

Новости Пхукета

4 Октября 2018 11:13:34

Фото: Nam
Фото: Nam

Лейтенант Сакчай Чунйонг из полиции Пхукет-Тауна подтвердил «Новостям Пхукета», что его участок занимается поиском неизвестного мужчины, которого две уроженки Сураттхани в возрасте 23 и 25 лет обвинили в попытке изнасилования. При этом офицер отметил, что показания женщин ему кажутся недостаточно четкими.

Согласно материалам дела, предполагаемая попытка изнасилования имела место в ночью воскресенья, 30 сентября. Заявление в полицию было подано утром.

«Женщины заявили нам, что подозреваемый каким-то образом проник в комнату, которую они снимали в жилом здании на улице Phoonpon Rd. в Пхукет-Тауне. Они заявили, что он нанес им удары по голове и телу, после чего попытался изнасиловать обеих. По некой причине он в итоге этого не сделал, а затем скрылся с места событий», – рассказал лейтенант Чунйонг.

По словам заявительниц, с подозреваемым они знакомы не были. Произошло все после того, как женщины вернулись домой с вечеринки. В распоряжении полиции есть записи с камер видеонаблюдения, в объективы которых попал обвиненный в попытке изнасилования мужчина.

 

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